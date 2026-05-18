Nesta segunda-feira (18), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7028 da Quina. Com o acúmulo do evento anterior, que previa o pagamento de R$ 9,5 milhões, a premiação chegou a R$ 10,5 milhões. Os ganhadores da combinação das cinco dezenas sorteadas não foram divulgados.

Confira abaixo os números sorteados no concurso 7028 da Quina

42 – 74 – 16 – 01 – 41

A modalidade, vale destacar, distribui gratificações para os jogadores que acertarem a partir de duas das cinco dezenas sorteadas. Além do ganhador principal, estão previstos repasses a mais de um vencedor nas faixas secundárias, se for o caso.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), onde a Caixa costuma fazer os eventos de loterias. Os apostadores espalhados por todo o país puderam acompanhar em tempo real todo o processo da extração das dezenas, tendo em vista que a organização disponibilizou a transmissão ao vivo em seu canal oficial do YouTube.

Créditos: Divulgação/Loterias Caixa

Como funciona a Quina?

A Quina é uma das modalidades mais tradicionais das Loterias Caixa. Ela permite que o jogador escolha entre cinco e quinze números dentre as 80 dezenas disponíveis no volante. Além do preenchimento manual, o sistema disponibiliza modalidades automáticas para facilitar o preenchimento dos jogos:

Surpresinha: o sistema escolhe os números de forma aleatória;

Teimosinha: o apostador concorre com a mesma aposta em concursos consecutivos.

As apostas podem ser registradas tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

Preços da Quina atualmente

Composta por 5 números, a aposta mínima tem o valor de R$ 3,00, enquanto que o jogo máximo, com 15 marcações, chega ao custo de R$ 9.009,0​0. Essas são as cifras das apostas praticadas atualmente com base na loja digital Loterias Caixa e podem ser alterados pela organização responsável.