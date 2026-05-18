O sorteio da Lotofácil desta segunda-feira (18) já foi realizado e os números do concurso 3.688 já podem ser conferidos pelos apostadores. Enquanto isso, os detalhes sobre os ganhadores e os valores pagos em cada faixa de premiação seguem aguardados.

Veja abaixo os números do sorteio da Lotofácil realizado nesta segunda-feira (18):

01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 19, 24, 25

As informações sobre apostas premiadas ainda não foram divulgadas. No entanto, os dados completos sobre os vencedores devem ser atualizados em breve.

Até o momento, também não há confirmação se o prêmio principal acumulou ou se houve vencedor na faixa máxima. Justamente por isso, a expectativa segue alta entre os apostadores de todo o país.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador precisa marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Além disso, também existe a opção da Surpresinha, modalidade em que os números são escolhidos automaticamente pela Caixa Econômica Federal.

São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Justamente por isso, a Lotofácil é considerada uma das modalidades mais populares entre os jogadores de todo o país.