Na noite desta segunda-feira (18), a Caixa Econômica Federal realizou o concurso 2958 da Dupla Sena. Atentos, os diversos apostadores brasileiros puderam acompanhar o sorteio promovido pela instituição financeira, que contou com prêmio de R$ 854,8 mil no primeiro sorteio e de R$ 47,9 mil no segundo sorteio.

Veja as dezenas sorteadas no concurso 2958:

1º sorteio: 05 – 36 – 28 – 31 – 23 – 35

2º sorteio: 34 – 28 – 05 – 39 – 45 – 12

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, e teve início por volta das 21h. A extração das dezenas pôde ser acompanhada pelos apostadores ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Feito o evento, a organizadora deu início ao processo de conferência das apostas. Como de praxe, a Caixa ainda irá divulgar se houve ganhador na faixa principal, além da quantidade de apostas premiadas nas demais categorias.

Créditos: Divulgação/Caixa

Como funciona a premiação?

O êxito consiste em acertar os seis números sorteados em pelo menos um dos dois sorteios do concurso. A Dupla Sena, porém, também contempla apostas que acertam três, quatro ou cinco dezenas, em qualquer uma das extrações.

Os valores pagos em cada faixa variam conforme a quantidade de ganhadores e seguem percentuais definidos previamente pela Caixa Econômica Federal. Os ganhadores têm até 90 dias, a partir da data do sorteio, para fazer o resgate do prêmio.

O que é a Dupla Sena?

Diferentemente das demais loterias, a Dupla Sena oferece dois sorteios em um único concurso, o que dobra as chances do apostador ser premiado com apenas uma aposta. A modalidade permite escolher entre 6 e 15 números, dentre os 50 disponíveis no volante.

A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, é de R$ 3,00. As jogadas podem ser feitas tanto presencialmente, em casas lotéricas credenciadas, quanto de forma digital, através do site ou aplicativo da Loterias Caixa, disponível para dispositivos Android e iOS.