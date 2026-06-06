Uma cidade situada a cerca de 250 km do Rio de Janeiro, se destaca como um dos principais destinos litorâneos do Brasil. A cidade é famosa por suas mais de 50 praias de águas cristalinas, que atraem visitantes em busca de um refúgio natural.

As ruas de paralelepípedos e as casas coloniais de Paraty contribuem para a impressão de que a cidade parou no tempo. A preservação da arquitetura e da identidade cultural ao longo dos séculos é evidente, fazendo com que Paraty seja um local único.

O ritmo tranquilo da cidade, aliado a restrições de trânsito no centro histórico, reforça a sensação de um ambiente controlado, onde o patrimônio local é valorizado. A localização estratégica de Paraty, entre Rio e São Paulo, atrai turistas em busca de tranquilidade e uma experiência longe do turismo de massa.

Natureza e Praias

Conhecida como a “Veneza brasileira”, Paraty tem esse apelido devido às marés que invadem as ruas próximas ao centro em certos períodos. Esse fenômeno, junto à preservação arquitetônica, confere à cidade um aspecto singular.

Os restaurantes, ateliês e lojas localizados em construções históricas promovem a produção local e mantêm vivas as tradições caiçaras. As praias ao redor de Paraty atendem a diferentes perfis de visitantes.

Locais como Praia do Sono, Antigos e Cachadaço são populares entre aqueles que buscam um contato mais próximo com a natureza e trilhas leves. Por outro lado, praias como Jabaquara, que fica próxima ao centro, são de fácil acesso e atraem famílias e turistas que preferem a conveniência da área urbana.

Muitas das praias mais preservadas de Paraty só podem ser acessadas por barco, o que ajuda a manter a tranquilidade e a beleza natural desses locais. Passeios de escuna e lancha são comuns e levam os visitantes a ilhas e enseadas com águas claras, como Ilha Comprida e Lagoa Azul.