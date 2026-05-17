Uma cidade brasileira ganhou destaque internacional ao aparecer como o destino mais acessível do mundo para viajar em 2026, segundo levantamento divulgado pela empresa norte-americana Expedia.

Além da posição no ranking, a capital baiana também se destacou na gastronomia após o sorvete de tapioca da Sorveteria da Ribeira entrar na lista dos 100 melhores sorvetes do mundo elaborada pela plataforma TasteAtlas.

A cidade liderou a relação de destinos com hospedagens abaixo de US$ 150 por diária, valor equivalente a cerca de R$ 789 na cotação atual. O estudo aponta Salvador como um local que reúne praias, museus, passeios pelo Centro Histórico e programação turística durante todo o ano.

Sorvete da Ribeira ganha destaque internacional

O sorvete de tapioca produzido pela Sorveteria da Ribeira voltou a aparecer entre os melhores do mundo. A sobremesa feita com farinha de tapioca e base cremosa de gelato entrou novamente no ranking do TasteAtlas divulgado neste ano.

A sorveteria, localizada na Cidade Baixa, é considerada um dos pontos gastronômicos mais conhecidos de Salvador. Essa não foi a primeira vez que o sabor recebeu reconhecimento internacional.

Em 2024, o sorvete já havia sido incluído na mesma lista pela segunda vez consecutiva. O primeiro destaque aconteceu em 2023, quando o estabelecimento passou a integrar o ranking mundial com o mesmo produto.

O levantamento da Expedia também colocou outra cidade brasileira entre os destinos mais acessíveis do mundo. São Paulo apareceu na sexta posição da lista internacional. Além das duas cidades brasileiras, o ranking inclui destinos localizados no México, Colômbia, Vietnã, Tailândia, Canadá, Malásia e República Dominicana.

Além do sorvete de tapioca, outras sobremesas tradicionais da Bahia foram mencionadas como símbolos da cultura local, entre elas a cocada, o bolinho de estudante, a bala baiana e o manjar dos deuses.