A cidade considerada a mais barata do Brasil para viver fica no interior de São Paulo e vem chamando atenção justamente por unir custo mais baixo e qualidade de vida. O município aparece como uma alternativa para quem busca mais equilíbrio financeiro sem abrir mão de estrutura urbana e serviços essenciais no dia a dia.

Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, ganhou destaque após um levantamento divulgado pelo portal Imóvel Web apontar o município como o mais econômico do país para morar. No entanto, o reconhecimento não ficou restrito apenas ao preço mais acessível da rotina.

A cidade passou a entrar no radar de famílias, aposentados e até mesmo casais que procuram uma mudança menos pesada para o orçamento. Isso porque o custo da moradia e de serviços básicos aparece como um dos principais atrativos do município paulista.

Cidade combina economia e rotina menos corrida

O levantamento repercutido pela Exame mostrou que morar em Guaratinguetá pode ser até 30% mais barato do que a média nacional. Em comparação com capitais como São Paulo, a economia pode chegar a até 50%, principalmente em despesas ligadas à moradia.

Nos aluguéis, a diferença pode ser ainda maior, o que ajuda a explicar o crescimento do interesse por cidades médias. Afinal, muitos brasileiros passaram a buscar locais onde a renda consiga render mais ao longo do mês.

Além do fator financeiro, Guaratinguetá também aparece como uma opção para quem deseja uma rotina menos acelerada. O porte do município e a estrutura urbana consolidada acabam sendo vistos como vantagens importantes para a vida cotidiana.

Na prática, a lógica que fortalece o município é simples. Quando o peso da moradia diminui e os serviços básicos cabem melhor no orçamento, sobra mais espaço para lazer, planejamento financeiro e até mesmo reserva de emergência.

Esse cenário ajuda justamente a explicar por que cidades médias seguem crescendo no interesse de quem pensa em mudança. Em vez de concentrar grande parte da renda em aluguel e despesas fixas, muitos moradores buscam mais previsibilidade financeira.

Indicadores reforçam qualidade de vida

O destaque de Guaratinguetá não se apoia apenas nos preços mais baixos. A cidade também aparece bem posicionada em indicadores ligados ao desenvolvimento humano e à qualidade de vida da população.

Segundo dados do IBGE, o município possui IDHM de 0,798, índice classificado como alto. O indicador considera fatores centrais como renda, educação e longevidade para medir o nível de desenvolvimento das cidades brasileiras.

A metodologia utilizada no índice é apresentada pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, projeto ligado ao Ipea, ao Pnud e à Fundação João Pinheiro. Justamente por isso, o indicador costuma ser tratado como um termômetro importante das condições locais.

Na prática, os números mostram que Guaratinguetá não chama atenção apenas por ser mais barata. O município também entrega indicadores considerados positivos para quem busca uma vida mais estável e organizada fora das grandes capitais.

Créditos: Wikimedia Commons (Guaratinguetá)

Município também aparece em ranking social

Outro dado que reforça o cenário local envolve o Índice de Progresso Social. Em 2025, Guaratinguetá registrou IPS de 64,61, considerando indicadores públicos com dados atualizados até dezembro de 2024.

Dentro do estado de São Paulo, o município ocupa a 306ª posição entre 645 cidades avaliadas. Já no ranking nacional, aparece na 564ª colocação entre os 5.570 municípios brasileiros analisados.

O levantamento considera três grandes eixos para medir a qualidade de vida nas cidades: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades. As notas variam de 0 a 100, e médias mais altas indicam condições melhores para a população.

Outro número citado no diagnóstico é o PIB per capita de Guaratinguetá, que ficou em R$ 65.199,17 em 2021. Dessa forma, a cidade paulista reforça justamente a combinação que mais chama atenção atualmente: custo menor e qualidade de vida elevada.