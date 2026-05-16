Está mais do que confirmado: Igor Paixão é do Flamengo. Embora nunca tenha tido a oportunidade de vestir a camisa do clube carioca profissionalmente, o atacante de 25 anos de idade fez muito isso durante a infância, uma vez que é mais um dos milhões de rubro-negros espalhados pelo mundo.

Quem fez essa revelação foi o próprio ponta, que atualmente veste a camisa do Olympique de Marseille, da França. Em entrevista concedida ao Lance!, em junho de 2025, ele contou que o “flamenguismo” é herança de família que foi passada pelo avô.

“Meu avô me ensinou a ser flamenguista. Hoje ele não está mais aqui, mas sabe do meu carinho pelo Flamengo. Um dia, se Deus quiser, quero realizar esse sonho — e o dele também”, disse o jogador, projetando realizar o sonho de infância um dia.

Créditos: Instagram/Igor Paixão

Com a Copa do Mundo de Clubes da Fifa sendo disputada na época, Igor até declarou sua torcida pelo título do Fla: “Quero que o Flamengo esteja na final. Vai ser difícil contra o Bayern, mas torço para chegar lá e seja campeão”.

Igor Paixão está no mercado

Se o Mais Querido tem planos de repatriar o atacante, a hora é agora. Igor e outros nomes do atual plantel do Marseille estão à venda. O clube francês atravessa um momento financeiro delicado e, com isso, precisa vender jogadores para fazer dinheiro.

Caso não consiga dinheiro suficiente, o Olympique corre sério risco de sofrer sanções severas, podendo, inclusive, ser proibido de jogar torneios da Uefa. A ideia da diretoria é arrecadar o máximo possível até o dia 30 de julho.

Acontece que Igor custa caro: aproximadamente 35 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões). Por conta da crise, pode ser que a equipe francesa aceite menos. Além disso, outras agremiações também estão interessadas, sendo uma delas o Palmeiras.