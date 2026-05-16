Idosos de todo o Brasil poderão, no futuro, atravessar pedágios sem precisar pagar tarifas em rodovias federais. A possibilidade passou a ganhar força após novos debates no Congresso Nacional, justamente porque projetos discutem ampliar os direitos de motoristas com 60 anos ou mais.

Atualmente, a legislação brasileira não garante isenção automática para essa faixa etária nas praças de cobrança. No entanto, propostas apresentadas na Câmara dos Deputados tentam mudar esse cenário e abrir espaço para um novo benefício aos condutores idosos.

Projetos seguem em análise no Congresso

Entre os textos que voltaram ao centro das discussões está o PL 6886/2010, apresentado pelo ex-deputado Luiz Carlos Hauly. A proposta prevê gratuidade no pedágio para idosos que estejam dirigindo o próprio veículo em rodovias federais concedidas.

Outro projeto que também entrou no debate foi o PL 5175/2013, de autoria do ex-deputado Sergio Zveiter. O texto chegou a sugerir a ampliação do benefício para motoristas com 65 anos ou mais, embora tenha sido arquivado anteriormente após receber parecer contrário.

Mesmo com o avanço das conversas no Congresso, as propostas ainda precisam passar por várias etapas antes de entrarem em vigor. Isso inclui análises em comissões, votação no plenário da Câmara, avaliação do Senado e, por fim, possível sanção presidencial.

Enquanto isso não acontece, a cobrança de pedágios continua obrigatória para todos os motoristas brasileiros. Dessa forma, idosos seguem sem qualquer tipo de isenção garantida por lei federal nas estradas administradas por concessionárias.

Estatuto da Pessoa Idosa não prevê benefício

Apesar de muitos brasileiros associarem benefícios de transporte aos idosos, o Estatuto da Pessoa Idosa não inclui gratuidade em pedágios. A legislação atual assegura vantagens no transporte coletivo urbano e também descontos em viagens interestaduais.

Justamente por isso, qualquer alteração relacionada às tarifas das rodovias depende diretamente da aprovação de novas regras no Congresso Nacional. Sem a criação de uma lei específica, não existe previsão oficial para liberar a passagem gratuita nas praças de cobrança.

O tema passou a chamar atenção porque milhões de condutores idosos poderiam ser impactados caso as medidas avancem nos próximos meses. Ainda assim, os projetos seguem em tramitação e não possuem validade prática até a conclusão de todo o processo legislativo.

Além disso, especialistas do setor acompanham o assunto com atenção, principalmente devido aos possíveis impactos nas concessões rodoviárias federais. Até o momento, porém, nenhuma mudança foi confirmada oficialmente pelas autoridades responsáveis pelas rodovias.

Créditos: Magnific

Motoristas precisam continuar atentos às regras

Mesmo diante das discussões sobre uma possível isenção futura, deixar de pagar pedágio continua sendo considerado infração atualmente. As regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, mantêm a obrigatoriedade da cobrança para todos os motoristas.

Segundo as normas em vigor, a evasão de pedágio gera multa ao condutor e também mantém o débito junto à concessionária responsável pela rodovia. Em sistemas automáticos, o não pagamento dentro do prazo ainda provoca cobrança posterior e registro da infração.

Por conta disso, motoristas idosos precisam continuar atentos às tarifas cobradas nas estradas brasileiras, justamente para evitar problemas futuros. Enquanto os projetos seguem em debate no Congresso, as regras atuais permanecem valendo integralmente em todo o país.

A expectativa em torno das propostas continua crescendo entre condutores mais velhos, principalmente porque o debate reacendeu discussões sobre direitos dessa faixa etária e possíveis mudanças futuras nas viagens realizadas pelas rodovias.