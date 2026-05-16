A chegada de Fernando Diniz trouxe uma nova perspectiva para o Corinthians na temporada de 2026. Aproveitando o bom momento do time sob o comando do treinador, a diretoria alvinegra quer fazer uma boa janela contratando até quatro novas peças.

As informações mais recentes do noticiário corintiano dão conta de que o clube paulista pretende contratar, no mínimo, quatro reforços: um goleiro, um lateral-direito, um meio-campista (que tenha a capacidade de fazer mais de uma função) e um centroavante.

Como existe a possibilidade de saída de Hugo Souza, que desperta o interesse de times europeus, a ideia é se antecipar a uma eventual perda. Ou até mesmo para fazer sombra ao titular. Nesse sentido, Matheus Magalhães, do Estrela Vermelha, está na mira.

Créditos: Rodrigo Coca / Corinthians

Para a lateral, um velho conhecido do Timão, Gustavo Mantuan, que atualmente está no Zenit, agrada para disputar posição com Matheuzinho. Em relação ao meio de campo e ao camisa 9, as opções que surgem são Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, e Guilherme Bissoli, do Buriram United.

Pelo menos por enquanto, não há nenhuma negociação em andamento com os nomes citados. Segue tudo no campo do interesse. Mas os jogadores estão sendo observados pela cúpula corintiana, que pode fazer movimentos até o fim da janela.

Corinthians precisará ser certeiro na janela

Sem dispor de muitos recursos neste momento, o Alvinegro do Parque São Jorge terá de ser preciso nesta janela de transferências de meio de ano. Até por conta disso, contratações por empréstimo ou sem custos seria o ideal.

Ao mesmo tempo em que é necessário atender as necessidades de Diniz no comando técnico, a diretoria precisa olhar para o lado financeiro. Responsabilidade essa, inclusive, que é uma das diretrizes da atual gestão.

Além do Brasileirão, vale destacar, o Timão tem pela frente na sequência da temporada as disputas da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil.