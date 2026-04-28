São Paulo, conhecida por sua intensa poluição sonora, é a cidade mais barulhenta do Brasil, ocupando a sétima posição no ranking global de ruído. Apesar de sua notoriedade, a metrópole não está entre as cinco mais barulhentas do mundo, com Paris sendo a líder nesse aspecto.

A pesquisa que classificou as cidades levou em conta fatores como congestionamento, densidade populacional e níveis de poluição sonora, resultando em uma média de 68,9 decibéis para São Paulo.

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A cratera de Colônia em Vargem Grande

No entanto, o bairro Vargem Grande, localizado no extremo sul da cidade, abriga uma história geológica fascinante. Essa área se desenvolveu sobre a cratera de Colônia, formada pelo impacto de um meteoro ou cometa há entre 5 e 36 milhões de anos.

A cratera, com 3,6 quilômetros de diâmetro e 400 metros de profundidade, foi descoberta na década de 1960 e tombada como patrimônio geológico em 2003. O impacto que criou a cratera de Colônia foi tão significativo que eliminou toda a vida em um raio de 20 quilômetros.

A formação geológica é considerada uma importante fonte de informações sobre a história da Terra, oferecendo dados valiosos sobre mudanças climáticas e vegetação ao longo de milhões de anos. Pesquisas na área revelaram a presença de esférulas, formações raras que se originam de impactos celestes.

Os moradores de Vargem Grande convivem com a história da cratera e expressam orgulho de viver em uma das únicas crateras habitadas do mundo. O bairro, que abriga cerca de 60 mil pessoas, é caracterizado por sua vegetação abundante e tranquilidade, contrastando com a agitação do centro de São Paulo.