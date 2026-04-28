O Governo Lula vem preparando uma nova alternativa para ajudar brasileiros a se livrarem das dívidas, ampliando estratégias já usadas anteriormente. A proposta sinaliza mudanças importantes no acesso a recursos e nas condições de renegociação, justamente em um momento de pressão no orçamento das famílias.

A iniciativa envolve o chamado Desenrola 2.0, uma nova versão do programa criado em 2023 para facilitar acordos com credores. A informação foi confirmada por Dario Durigan após reunião com a FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) em São Paulo.

Nova proposta mira uso do FGTS

O principal ponto da reformulação está na possibilidade de usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) nas renegociações. No entanto, o acesso ao saldo será restrito a situações em que o valor seja suficiente para quitar totalmente a dívida incluída no acordo.

Isso significa que não será permitido utilizar apenas parte do FGTS para reduzir o débito, o que limita o uso a casos mais específicos. Ainda assim, a medida busca atingir principalmente dívidas mais caras, como cartão de crédito, cheque especial e até mesmo o CDC.

A ideia do Palácio do Planalto é oferecer uma alternativa mais direta para quem enfrenta juros elevados nessas modalidades. Justamente por isso, o foco está em compromissos financeiros que pesam mais no orçamento mensal.

Descontos e juros menores

Além da possibilidade envolvendo o FGTS, o programa também prevê condições mais vantajosas nas renegociações. Segundo Dario Durigan, os descontos podem chegar a até 90%, dependendo da situação do devedor.

Essa redução expressiva pode ser um fator decisivo para estimular a adesão ao programa, especialmente entre famílias com dificuldades de pagamento. No entanto, cada caso deverá seguir critérios específicos definidos nas negociações.

Outro ponto importante é o reforço do Fundo Garantidor de Operações, que deve dar sustentação aos acordos realizados. Essa estrutura busca aumentar a segurança das operações e incentivar a participação das instituições financeiras.

A expectativa é que o anúncio oficial seja feito por Lula na sexta-feira, em referência ao Dia do Trabalhador. O momento escolhido reforça o foco da medida no alívio financeiro da população.

Créditos: Reprodução/Caixa

Cenário econômico

O governo avalia que o alto nível de endividamento das famílias exige ações mais amplas e eficazes. Justamente por isso, o Desenrola 2.0 surge como tentativa de reduzir tanto a inadimplência quanto o impacto dos juros elevados.

Esse contexto se conecta diretamente ao cenário econômico atual, marcado por taxas ainda próximas dos níveis mais altos em duas décadas. Assim, medidas de renegociação ganham ainda mais relevância no planejamento econômico.

Paralelamente, dados recentes mostram mudanças no comportamento da dívida pública federal. O estoque caiu 2,34% em março, passando de R$ 8,841 trilhões para R$ 8,633 trilhões, segundo o Tesouro Nacional.

A variação foi influenciada por resgates líquidos de R$ 305,386 bilhões e pela apropriação positiva de juros de R$ 98,080 bilhões. Esse movimento mostra ajustes importantes na gestão fiscal, mesmo com desafios persistentes.

Dentro desse total, a dívida interna apresentou queda de 2,46%, encerrando o mês em R$ 8,302 trilhões. Já a dívida externa teve leve alta de 0,61%, chegando a R$ 331,64 bilhões.

Esse cenário reforça a necessidade de iniciativas voltadas ao equilíbrio financeiro, tanto no setor público quanto no cotidiano dos brasileiros. Até mesmo por isso, o novo programa aparece como uma tentativa de aliviar pressões e reorganizar contas.

Ao longo do processo, o Governo Federal busca combinar estímulos econômicos com mecanismos de controle. A proposta do Desenrola 2.0, portanto, se encaixa como peça importante dentro dessa estratégia mais ampla.