O atacante Hulk está muito perto de trocar o Galo pelo Fluminense. As tratativas entre os clubes avançaram nas últimas horas e tudo caminha para que o veterano de 39 anos de idade vista a camisa tricolor na sequência da temporada de 2026.

Disposto a mudar de ares, o camisa 7 alvinegro aceitará até mesmo receber menos do que ganha atualmente no Atlético-MG. Segundo o jornalista Jorge Nicola, seu salário hoje está na casa dos R$ 2,5 milhões, quantia que não será desembolsada pela agremiação carioca para incorporá-lo ao elenco.

Quanto à transferência em si, o Tricolor das Laranjeiras não precisará pagar nada ao adversário belo-horizontino. Isso porque o atleta aceitou abrir mão do dinheiro que tinha a receber, assim fazendo com que a rescisão contratual seja sem custos. Ou seja, a preocupação do Flu será com os salários.

Créditos: Pedro Souza / Atlético

As tratativas estão sendo conduzidas de forma cautelosa, visando não arranhar o status de ídolo que o atacante conquistou na Arena MRV. As primeiras negociações, vale lembrar, começaram em janeiro. No entanto, não deram certo na época e só foram retomadas mais recentemente com a crescente insatisfação do profissional no Galo.

Saída de Hulk aliviará folha do Galo

Caso se confirme, a saída do veterano irá representar um grande alívio na folha salarial do clube mineiro. Os ganhos mensais de R$ 2,5 milhões fazem de Hulk um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro e sul-americano.

É um espaço para lá de considerável, que pode ser usado pelo Atlético para se reforçar na janela de transferências do meio do ano com mais de um atleta. Aliás, o lado financeiro é justamente um dos motivos pelos quais a diretoria não dificulta a saída.

Apesar disso, o camisa 7 deve deixar Belo Horizonte como um dos maiores ídolos da história da instituição, sendo figura central em títulos como o do Brasileirão de 2021.