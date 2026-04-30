Um país parceiro do Brasil anunciou recentemente a descoberta de 225 novos campos de petróleo e gás em seu território, o que representa um avanço significativo em sua capacidade de exploração de recursos energéticos.

Entre os novos campos descobertos, estão 13 campos de petróleo com reservas que superam 100 milhões de toneladas e 26 campos de gás com mais de 100 bilhões de metros cúbicos.

O Ministério de Recursos Naturais da China não especificou quanto desse potencial está disponível atualmente, mas indicou que a produção de gás natural pode crescer anualmente. A produção de petróleo, por sua vez, se mantém estável em 200 milhões de toneladas por ano, impulsionada pelo aumento das reservas recém-descobertas.

Compromissos das Autoridades

As autoridades chinesas se comprometeram a “salvaguardar a segurança energética” do país e continuar a exploração de petróleo e gás. Esse compromisso é vital, especialmente considerando o fechamento do Estreito de Ormuz, uma rota crucial para o transporte de petróleo mundial, que resultou em um choque no mercado de energia global.

A China, sendo a maior importadora de energia do mundo, reconhece a necessidade de diversificar suas fontes e garantir um fornecimento estável. Nos últimos anos, a China investiu mais de 450 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 66 bilhões) para quase dobrar suas reservas conhecidas de petróleo bruto e gás natural em comparação com uma década atrás.

Esse investimento é parte de uma estratégia mais ampla para aumentar a autossuficiência energética do país, reduzindo sua dependência de importações, especialmente do Irã, de onde importa cerca de 10% de seu petróleo.

O líder chinês, Xi Jinping, enfatizou a necessidade de abordar sistematicamente os desafios impostos por choques externos e melhorar a segurança do fornecimento de energia. Ele pediu uma resposta coordenada para enfrentar as incertezas do mercado de energia, promovendo um desenvolvimento de alta qualidade.