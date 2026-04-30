Recentemente, uma importante descoberta arqueológica foi feita em uma pequena cidade europeia. Durante pesquisas realizadas pelo Instituto de Arqueologia, foram encontradas 220 moedas que datam do século III ou IV, o que as torna aproximadamente 1.700 anos antigas.

Essa descoberta se soma a vestígios de um assentamento da cultura Vinkovci, que possui quase 4.500 anos, encontrados anteriormente na mesma área. As moedas descobertas são consideradas uma raridade, segundo Goran Popović, da Associação Mammoth Valley.

A quantidade e a idade das moedas indicam que Mohovo pode ter sido um local de significativa atividade econômica e social durante o período romano. A descoberta é vista como uma grande surpresa para os arqueólogos, que agora têm mais evidências para estudar a história da região.

Projeto Danube Limes

O sítio arqueológico de Mohovo, na Eslovênia, é parte de um projeto maior chamado Danube Limes, que visa investigar e preservar a herança cultural ao longo da antiga fronteira do Império Romano.

Pesquisas adicionais estão sendo realizadas para confirmar se toda a área de Mohovo está, de fato, localizada dentro desse sítio arqueológico. O projeto é financiado pelo Ministério da Cultura e da Mídia, demonstrando o interesse em proteger e valorizar a história da região.

A cultura Vinkovci, da qual vestígios foram encontrados, é conhecida por sua complexidade e por ser uma das civilizações que habitavam a região dos Bálcãs. As moedas podem fornecer informações valiosas sobre as práticas comerciais e as interações sociais da época em que foram cunhadas.

Com a continuidade das pesquisas em Mohovo, novas descobertas devem revelar mais sobre a vida e cultura da antiga população. A confirmação do sítio arqueológico pode valorizar sua importância histórica e incentivar o turismo e a educação local.