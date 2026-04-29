Um recente levantamento internacional revelou que a cidade mais feliz do Brasil ocupa a segunda posição no mundo em consumo de pizza. O Happy City Index 2026, que avaliou 250 cidades, posicionou São Paulo como a melhor da América Latina, com 5.743 pontos, superando grandes metrópoles globais, como Nova York e Dubai.

Essa pesquisa considerou 64 indicadores de qualidade de vida, incluindo saúde, educação e inovação. O índice foi liderado por Copenhague, seguida por Helsinque e Genebra, que estão entre as cidades mais bem avaliadas do mundo.

O estudo analisa diversos fatores que contribuem para a qualidade de vida urbana, como equilíbrio entre vida pessoal e profissional, acesso a serviços e bem-estar social. Embora São Paulo tenha se destacado, o Rio de Janeiro não foi incluído na lista das 250 cidades avaliadas.

A metodologia do Happy City Index considera indicadores binários, métricas nacionais que impactam diretamente a vida dos moradores e dados socioeconômicos. Essa abordagem evita que fatores de âmbito federal influenciem desproporcionalmente a avaliação das cidades, proporcionando uma análise mais justa e equilibrada.

Consumo de pizza em São Paulo

São Paulo se destaca também pelo seu amor à pizza, sendo a cidade que mais consome esse alimento no Brasil e a segunda no mundo, atrás apenas de Nova York. De acordo com a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, a cidade é responsável por consumir cerca de 572 mil pizzas diariamente, representando mais da metade da produção nacional, que é de aproximadamente 1 milhão de pizzas por dia.

A popularidade da pizza na cidade é evidente, com mais de 4.500 estabelecimentos dedicados a esse prato. Além disso, a cidade conta com a pizzaria Al Capizza, que opera 24 horas, oferecendo delivery e retirada no balcão. A tradição de consumir pizza em São Paulo está ligada à cultura de compartilhar momentos com amigos e familiares.