Um eletrodoméstico bastante comum nas casas brasileiras passou a ser visto de forma bem diferente em outro país, justamente em meio a mudanças climáticas e dificuldades econômicas. Nos Estados Unidos, esse item deixou de ser apenas conforto e começou a ser tratado como algo cada vez mais inacessível para parte da população.

Se trata do ar-condicionado, que em diversas regiões americanas já não está ao alcance de todos, principalmente das famílias de baixa renda. Em cidades como Nova Orleans, por exemplo, o calor intenso se tornou rotina, o que torna a ausência do aparelho uma questão que vai além do conforto e passa a envolver riscos reais à saúde.

Nos últimos verões, ondas de calor severas atingiram os Estados Unidos e colocaram milhões de pessoas em situações perigosas, especialmente idosos e crianças. Sem acesso ao ar-condicionado ou com equipamentos quebrados, muitos acabam enfrentando temperaturas extremas dentro de casa, o que agrava quadros de saúde.

Calor extremo pressiona sistema de saúde

O impacto dessas condições já é visível nos hospitais, que enfrentam aumento nas internações relacionadas ao calor, como casos de insolação e desidratação. Esse crescimento sobrecarrega unidades de saúde, principalmente nas regiões mais afetadas pelas altas temperaturas.

Em Nova Orleans, o médico Jeffrey Elder, que atua no Centro Médico Universitário da cidade, relata situações recorrentes envolvendo pacientes em estado crítico. Segundo ele, é comum encontrar pessoas, especialmente idosas, que não conseguem utilizar o ar-condicionado e acabam sendo socorridas em condições graves.

Muitos desses pacientes chegam ao pronto atendimento com sintomas severos, incluindo confusão mental e até perda de consciência. Em alguns casos, a temperatura corporal ultrapassa os 39,5 °C, exigindo medidas emergenciais, como banhos de gelo, para tentar reverter o quadro.

Energia cara agrava desigualdade

No entanto, o problema não está apenas na falta do equipamento, mas também no custo para mantê-lo funcionando. As tarifas de energia elétrica têm pesado no orçamento das famílias, que chegam a comprometer até 10% da renda apenas para manter o ambiente refrigerado.

Esse cenário cria dilemas difíceis no dia a dia, já que muitos precisam escolher entre pagar a conta de luz ou garantir outras necessidades básicas, como alimentação e medicamentos. Dessa forma, o ar-condicionado passa a ser visto como um luxo, mesmo sendo essencial em períodos de calor extremo.

Além disso, o acesso limitado à energia barata contribui para ampliar as desigualdades, deixando comunidades mais vulneráveis ainda mais expostas aos riscos climáticos. Justamente nessas áreas, a falta do aparelho é mais comum e os impactos são mais intensos.

Créditos: Magnific

Aumento nos riscos à saúde

Outro fator que agrava a situação é a piora da qualidade do ar durante períodos de calor intenso, o que cria um ambiente ainda mais prejudicial à saúde. A combinação entre altas temperaturas e poluição tem aumentado a mortalidade, principalmente entre pessoas com doenças respiratórias.

Pesquisas indicam que esse quadro tende a se agravar nos próximos anos, caso não haja mudanças nas políticas ambientais voltadas à redução de poluentes. Até mesmo indivíduos que já possuem acompanhamento médico acabam sendo mais afetados nessas condições.

Os dados mostram que o número de internações e mortes relacionadas ao calor dobrou nas últimas duas décadas nos Estados Unidos. Esse aumento reforça como a falta de ar-condicionado, que para muitos brasileiros é algo comum, pode representar um risco significativo em outro contexto.

Diante disso, a realidade americana evidencia uma mudança importante na forma como esse eletrodoméstico é visto, deixando de ser apenas um item doméstico para se tornar um recurso essencial. Ainda assim, justamente por questões econômicas e estruturais, ele segue fora do alcance de milhões de pessoas.