Uma cidade localizada no norte de Santa Catarina, é considerada a cidade mais segura do Brasil, especialmente para idosos. Com apenas 2,2 homicídios a cada 100 mil habitantes, a cidade se destaca no ranking de segurança entre municípios com mais de 100 mil moradores.

A segurança em Jaraguá do Sul é um fator crucial para muitos brasileiros, especialmente aqueles com 60 anos ou mais. A possibilidade de viver em um local com baixos índices de criminalidade e acesso a serviços de saúde de qualidade é uma prioridade crescente.

A cidade oferece um ambiente urbano organizado, cercado pela natureza preservada da Mata Atlântica, o que contribui para um estilo de vida mais calmo e saudável. Nos últimos anos, a procura por cidades seguras aumentou, refletindo uma tendência nacional e mundial.

Idosos, em particular, buscam locais que ofereçam conforto e estabilidade, e Jaraguá do Sul se encaixa perfeitamente nesse perfil. A combinação de segurança e infraestrutura adequada torna a cidade um destino atrativo para essa faixa etária.

Infraestrutura e Serviços Públicos

Levantamentos indicam que municípios com boa infraestrutura e serviços públicos eficientes se destacam na preferência dos idosos. Em Jaraguá do Sul, a presença de espaços públicos acessíveis e a organização urbana favorecem a convivência social. Isso garante mais autonomia aos moradores mais velhos, permitindo que mantenham uma vida ativa e participativa na comunidade.

Além de Jaraguá do Sul, outras cidades como Marília, em São Paulo, e Londrina, no Paraná, também estão entre as preferidas dos idosos. Essas localidades, embora com características distintas, oferecem condições semelhantes: ruas tranquilas, serviços de qualidade e iniciativas voltadas ao bem-estar da população idosa.

O cenário favorável de Jaraguá do Sul não apenas atrai idosos, mas também pessoas de diversas idades em busca de um estilo de vida mais calmo. A cidade se tornou um local de interesse também para bilionários que escolheram residir na região. Essa combinação de segurança, qualidade de vida e serviços eficientes tem contribuído para o crescimento populacional e a valorização do município.