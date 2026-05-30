Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão prestes a receber duas parcelas em junho, uma delas referente ao 13º salário. A segunda parcela do décimo terceiro, que foi antecipada pelo Governo Federal, começa a ser paga nesta segunda-feira, 25 de maio, e se estende até 8 de junho.

Essa ação deve movimentar aproximadamente R$ 78,2 bilhões na economia, conforme informações do Ministério da Previdência Social (MPS). Os pagamentos do 13º salário são realizados de acordo com o número final do cartão do benefício.

Os pagamentos do 13º salário são realizados de acordo com o número final do cartão do benefício. Aqueles que recebem até um salário mínimo têm as seguintes datas de pagamento:

Final 1: 25 de Maio;

Final 2: 26 de Maio;

Final 3: 27 de Maio;

Final 4: 28 de Maio;

Final 5: 29 de Maio;

Final 6: 1 de Junho;

Final 7: 2 de Junho;

Final 8: 3 de Junho;

Final 9: 5 de Junho;

Final 0: 8 de Junho,

Quem tem direito ao 13º salário

Têm direito ao 13º salário os segurados que receberam benefícios do INSS em 2026, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

É importante destacar que nem todos os beneficiários do INSS têm direito ao 13º salário. Aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao pagamento do décimo terceiro, conforme a legislação vigente.

Os beneficiários podem consultar o valor do 13º salário e os pagamentos regulares acessando o site ou aplicativo Meu INSS. Para isso, é necessário entrar com o CPF e senha, selecionar a opção “Extrato de Contribuição” e baixar o PDF. Além disso, o telefone 135 está disponível para atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h, onde também é possível obter informações sobre os pagamentos.