Um estado brasileiro lançou uma nova iniciativa de transferência de renda denominada Programa Família Gaúcha, inspirado no tradicional Bolsa Família criado em 2003. Essa ação visa apoiar cerca de 9.925 famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um auxílio financeiro que pode chegar até R$ 250.

O programa oferece um valor base de R$ 200, que pode ser incrementado para R$ 250 para famílias que tenham crianças de 0 a 6 anos. Os pagamentos são realizados através do Cartão Cidadão do Banrisul, facilitando o acesso ao benefício.

O primeiro pagamento foi efetuado em 30 de dezembro de 2025, com um investimento total estimado de R$ 2.299.600,00. A transferência de renda ocorrerá ao longo de 22 meses, permitindo que as famílias possam contar com um suporte financeiro contínuo.

Objetivos e investimentos

O Programa Família Gaúcha é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e representa um investimento superior a R$ 120 milhões, oriundos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

A iniciativa abrange 92 municípios que foram impactados por desastres climáticos em 2024. O foco inicial do programa é atender aqueles que participam do Programa RS Seguro e que se enquadram nos critérios do Índice de Vulnerabilidade das Famílias do Rio Grande do Sul (IVF/RS).

Atualmente, o Rio Grande do Sul enfrenta um cenário desafiador, com aproximadamente 610 mil famílias vivendo em condições de pobreza e extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 218 mensais.

O programa busca não apenas fornecer assistência financeira, mas também promover a inclusão socioprodutiva e a autonomia das famílias atendidas. O governador Eduardo Leite destacou a importância da iniciativa como um meio de ampliar o acesso a direitos e oportunidades, visando a construção de uma sociedade mais justa.

O Programa Família Gaúcha contará com o suporte de mais de 170 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que terão um papel fundamental na articulação e no acompanhamento das famílias beneficiadas.