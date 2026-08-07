Ativo no mercado da bola, o Flamengo tem trabalhado para fortalecer tanto o elenco do time masculino quanto o plantel do feminino. Entre as mulheres, a novidade mais recente é a renovação da zagueira Núbia. Já entre os homens, a boa nova diz respeito à negociação com o Zenit por Luiz Henrique e não é tão boa assim.

Cria das categorias de base do Rubro-Negro, a defensora teve o compromisso ampliado até o fim de 2029. Única jogadora da formação a superar a marca de 100 partidas pelo profissional, ela celebrou o momento e afirmou querer colocar seu nome em um patamar ainda mais elevado na história do clube.

“É uma felicidade enorme poder ficar aqui por mais tempo construindo a minha história no clube. Lembro do meu primeiro dia aqui, sem saber muito como seria… E hoje estou vivendo tudo que sempre sonhei. Até mais, para ser sincera. O Flamengo acreditou em mim desde o Sub-18, então, essa renovação é fruto de muito trabalho e de todos esses anos. Vou continuar fazendo minha parte, com muita humildade e dedicação. Quero ganhar muitos títulos”, declarou Núbia.

Enquanto isso, o Mengão viu as tratativas com o Zenit se complicarem um pouco pela contratação de Luiz Henrique. Isso porque, segundo informação do jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, o time russo subiu a pedida pelo atacante em 10 milhões de euros (R$ 58,8 milhões).

Créditos: Instagram/Luiz Henrique

Pedida do Zenit pode afastar o Flamengo

Ainda de acordo com a fonte, o Mais Querido tinha a ideia de pagar 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) fixos mais bonificações aos russos. Agora com o aumento da pedida para 35 milhões de euros (R$ 206 milhões) fixos, o panorama é outro.

Embora ainda acredite na possibilidade de um desfecho positivo, a diretoria não está disposta a desembolsar tanto dinheiro assim pelo ex-Botafogo. O entendimento é de que não faria sentido pagar essa grana em um atleta que estaria retornando ao futebol brasileiro.

Havia um encaminhamento entre as partes nos moldes anteriores. Agora, a equipe carioca terá de lidar com a imprevisibilidade habitual do clube de São Petersburgo.