O Botafogo confirmou nesta sexta-feira a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Alex Telles, garantindo a permanência do capitão até o fim de 2028. A decisão encerra meses de negociações arrastadas entre a diretoria da SAF e o jogador, que era peça-chave no elenco.

Enquanto o time Alvinegro celebra a continuidade de seu camisa 13, o Atlético-MG trabalha nos bastidores para definir o futuro do zagueiro Iván Román. O defensor de 20 anos recebeu uma proposta do Colo-Colo, do Chile, e pode deixar o futebol Brasileiro em breve.

O vínculo e a trajetória de Alex Telles: Botafogo

Alex Telles chegou ao Botafogo no segundo semestre de 2024, vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita, para reforçar o time. Em pouco tempo, o lateral se tornou uma referência técnica e assumiu a braçadeira de capitão no início deste ano.

O atleta disputou 100 partidas pelo clube e marcou 13 gols, destacando-se nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Na final continental, o jogador foi decisivo ao anotar um dos gols contra o Atlético-MG, consolidando sua idolatria com a torcida.

A possível transferência de Iván Román

A negociação envolvendo Iván Román prevê um empréstimo de uma temporada e meia para o futebol chileno. O Colo-Colo, que apresentou o goleiro Vozinha nesta semana, busca reforçar o sistema defensivo com o jogador que não atua há três meses.

O executivo de futebol do Atlético-MG, Paulo Bracks, admitiu que existe uma oferta formal pela mesa. O clube mineiro avalia a saída, considerando que o elenco possui muitos estrangeiros e precisa respeitar o limite de nove jogadores por partida no Brasileirão.

O zagueiro perdeu espaço com o técnico Eduardo Domínguez e não entra em campo desde antes da parada para a Copa do Mundo. A decisão final sobre a liberação deve ocorrer nos próximos dias, conforme a avaliação interna da diretoria atleticana.