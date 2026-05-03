Caminhar pelas ruas de uma cidade se tornou um fator importante para a qualidade de vida dos habitantes. Em resposta a essa demanda, diversas cidades ao redor do mundo estão sendo projetadas ou adaptadas para favorecer o pedestre.

O foco está na criação de trajetos acessíveis, áreas públicas convidativas e na redução da dependência de veículos automotores. Um levantamento recente da revista Time Out, que ouviu 24 mil moradores, identificou as cidades mais caminháveis de 2026.

O ranking considera o percentual de pessoas que classificam a experiência de andar a pé como “boa” ou “excelente”. Seul, a capital da Coreia do Sul, se destaca como a melhor cidade do mundo para quem deseja explorar a pé, com uma impressionante taxa de aprovação de 93%.

Características de Seul

Seul é uma metrópole extensa, com uma população central de aproximadamente 10 milhões de habitantes. A cidade é conhecida por oferecer segurança e infraestrutura adequada para pedestres em qualquer horário. Bairros como Myeongdong, Insadong e Hongdae são exemplos de áreas que concentram comércio, cultura e vida noturna, todas acessíveis a pé.

Um dos símbolos dessa transformação é o Seoullo 7017, um parque elevado que substituiu uma antiga via expressa e agora abriga uma variedade de plantas e espaços de lazer. A Região Metropolitana de Seul, que inclui Gyeonggi-do e Incheon, possui uma população que ultrapassa 26 milhões de habitantes, representando mais da metade da população da Coreia do Sul.

A urbanização acentuada da Coreia do Sul, onde mais de 80% da população vive em áreas urbanas, tem gerado uma demanda crescente por espaços que incentivem a mobilidade a pé. Em Seul, essa necessidade é atendida através de projetos que priorizam o pedestre, promovendo um estilo de vida mais ativo e saudável.