Enquanto Léo Pereira vive a expectativa de alcançar um salário de R$ 1 milhão no Flamengo, o zagueiro Alexsandro, que demonstrou interesse em atuar no clube carioca, recebe atualmente um valor bem inferior no futebol europeu. A diferença chama atenção justamente pelo momento distinto de cada atleta, até mesmo dentro de contextos bem diferentes no futebol.

Léo é tratado internamente como uma das peças mais importantes do elenco rubro-negro neste momento. O clube iniciou um planejamento específico para valorizar o defensor, reconhecendo o desempenho recente como fator decisivo para essa movimentação nos bastidores.

Valorização interna e novo patamar

Atualmente, Léo Pereira recebe cerca de R$ 650 mil mensais, mas a tendência é que esse valor passe por um salto significativo. Com a possível renovação contratual, os vencimentos devem chegar próximos de R$ 1 milhão por mês, colocando o defensor em um nível mais alto dentro da folha salarial.

Justamente por isso, o movimento do Flamengo reforça a estratégia de manter uma base sólida no elenco. A diretoria entende que jogadores em grande fase precisam ser valorizados, até mesmo como forma de evitar investidas externas e manter o desempenho competitivo ao longo da temporada.

Além disso, o reconhecimento financeiro também funciona como um sinal claro para o restante do grupo. O clube demonstra que atuações consistentes são recompensadas, algo que fortalece o ambiente interno e cria uma cultura de valorização por mérito.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Salário de Alexsandro chama atenção

Enquanto isso, o cenário de Alexsandro é bem diferente, especialmente quando se observa os números atuais. O zagueiro do Lille recebe um salário anual bruto de 910 mil euros, o que equivale a aproximadamente R$ 5,35 milhões por ano.

Na conversão mensal, isso representa cerca de € 75,8 mil, ou aproximadamente R$ 445 mil. Ou seja, mesmo atuando no futebol europeu, o defensor ainda está distante do patamar que Léo Pereira pode alcançar no Flamengo, algo que evidencia bem a diferença entre os dois casos.

No entanto, o que também chama atenção é o interesse declarado de Alexsandro em vestir a camisa rubro-negra. Mesmo com sondagens de outras equipes, o jogador deixou claro qual seria sua prioridade em um possível retorno ao Brasil.

Interesse do Palmeiras

Alvo de interesse do Palmeiras para reforçar o sistema defensivo em 2026, Alexsandro confirmou publicamente que foi procurado pelo clube paulista. A revelação aconteceu, inclusive, em entrevista à CazéTV, onde ele abordou o tema de forma direta.

No entanto, apesar da sondagem, o defensor tratou de diminuir as expectativas em relação a uma possível ida ao Palmeiras. Ele afirmou que, caso retorne ao futebol brasileiro, sua prioridade é justamente atuar pelo Flamengo, destacando o carinho pelo clube.

Até mesmo ao comentar o interesse, o jogador mencionou ter recebido contatos de um “time verde”, identificado nos bastidores como o Palmeiras. Ainda assim, deixou claro que o desejo de vestir a camisa rubro-negra pesa mais em sua decisão neste momento.

Dessa forma, o contraste entre os dois cenários fica ainda mais evidente, já que um está prestes a atingir um salário milionário no Flamengo, enquanto o outro, mesmo ganhando menos, demonstra forte interesse em chegar ao clube. A situação, no entanto, mostra como diferentes fatores influenciam as escolhas no futebol.