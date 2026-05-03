A regra dos cartões amarelos na Copa do Mundo vai passar por uma mudança importante durante o torneio, alterando diretamente a forma como as punições são acumuladas ao longo da competição. A decisão impacta o andamento das partidas e, justamente, busca evitar que jogadores sejam prejudicados em fases decisivas por advertências anteriores.

A medida foi aprovada pela FIFA em reunião realizada nesta terça-feira, na cidade de Vancouver. A principal novidade envolve a “anulação” dos cartões amarelos em dois momentos diferentes do campeonato, algo que até então não estava previsto dessa forma no regulamento anterior.

Nova alteração

Agora, os cartões amarelos serão zerados logo após o fim da fase de grupos, além de um segundo momento após as quartas de final. Essa alteração acrescenta uma nova oportunidade de reinício da contagem, o que pode influenciar diretamente nas estratégias das seleções ao longo da disputa.

Antes dessa decisão, havia menos chances de reiniciar a contagem, o que aumentava o risco de suspensões em jogos decisivos. No entanto, com a nova regra, os atletas terão um respiro maior, justamente em fases que antecedem confrontos ainda mais importantes dentro do torneio.

Ainda assim, a regra não elimina totalmente o impacto das advertências acumuladas. Jogadores que receberem dois cartões amarelos continuarão obrigados a cumprir suspensão automática, o que mantém o controle disciplinar ativo durante toda a competição.

Formato do torneio motivou a decisão

A mudança também está diretamente ligada ao novo formato da Copa do Mundo, que contará com 48 seleções participantes. Esse aumento no número de equipes trouxe, consequentemente, uma ampliação no número de partidas disputadas por cada seleção.

Com isso, o torneio terá oito jogos para quem chegar até a final, um a mais em comparação com a edição anterior. Justamente por esse acréscimo, as seleções solicitaram ajustes no regulamento, buscando evitar prejuízos esportivos causados pelo acúmulo de cartões ao longo de uma campanha mais longa.

Além disso, haverá uma fase adicional no mata-mata, conhecida como 16 avos de final. Nessa etapa, avançam os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados, aumentando ainda mais a quantidade de confrontos eliminatórios.

Créditos: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Outras regras também foram aprovadas

Durante a mesma reunião, a International Football Association Board também confirmou a aplicação de novas diretrizes disciplinares para a competição. Essas mudanças envolvem comportamentos considerados inadequados dentro de campo.

Entre as decisões, ficou estabelecido que jogadores que cobrirem a boca ao se dirigirem de forma ofensiva a outros atletas poderão ser expulsos. A medida busca coibir atitudes que dificultem a identificação de condutas desrespeitosas durante as partidas.

Além disso, atletas que deixarem o campo como forma de protesto contra decisões da arbitragem também estarão sujeitos à expulsão. Essa regra reforça a tentativa de manter o controle e a disciplina dentro das partidas, especialmente em jogos de alta tensão.

No entanto, mesmo com essas novas diretrizes, a principal atenção segue voltada para a alteração na regra dos cartões amarelos. A possibilidade de cancelamento em dois momentos distintos pode, até mesmo, mudar a forma como técnicos administram seus elencos ao longo da Copa.

Dessa forma, a competição deste ano promete não apenas mais jogos, mas também um cenário estratégico diferente. As decisões tomadas pela FIFA indicam uma adaptação ao novo formato, buscando equilibrar competitividade e justiça esportiva dentro do torneio.