O São Paulo já começou a desenhar seus movimentos para a próxima janela de transferências e definiu duas carências consideradas prioritárias pela comissão técnica e pela diretoria: a contratação de um zagueiro e de um atacante para a sequência da temporada.

A necessidade de reforçar o sistema defensivo ganhou força nos últimos dias por causa da situação envolvendo Robert Arboleda. O defensor equatoriano segue fora do Brasil e ainda não se reapresentou ao clube, cenário que aumentou a tensão nos bastidores do Morumbi.

O Tricolor Paulista desejava a volta do zagueiro no dia 30 de abril para tratar de sua situação contratual, mas não aconteceu. Diante da possibilidade de perder Arboleda, o São Paulo intensificou o mapeamento de opções para o setor defensivo no mercado nacional.

O caso ganhou peso jurídico porque a próxima segunda-feira, 4 de maio, marcará 30 dias desde a última apresentação do atleta. Esse prazo é visto como relevante em uma eventual disputa na Fifa, podendo sustentar um processo de rescisão unilateral por abandono de trabalho.

Enquanto aguarda um posicionamento oficial do zagueiro, o clube tenta se proteger nos bastidores. A diretoria já enviou três notificações formais solicitando o retorno imediato do defensor ao Brasil.

Reforço para o ataque do São Paulo

No ataque, o clube também avalia nomes. Um dos jogadores observados é Wesley, que atualmente atua no futebol do Qatar. Houve apenas uma busca inicial por informações, sem negociação aberta até aqui.

O desempenho do atacante no exterior é tratado como um fator que dificulta uma eventual transferência neste momento, já que o bom momento vivido pelo jogador aumentou o interesse e valorizou sua situação no mercado.