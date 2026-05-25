Na noite desta segunda-feira (25), a Caixa Econômica Federal realizou o concurso 2961 da Dupla Sena. Atentos, os diversos apostadores brasileiros puderam acompanhar o sorteio promovido pela instituição financeira, que contou com prêmio de quase R$ 1,4 milhão no primeiro sorteio e de R$ 53,7 mil no segundo páreo.

Confira abaixo as dezenas sorteadas no concurso 2961:

1º sorteio: 37 – 10 – 16 – 12 – 42 – 13

2º sorteio: 31 – 11 – 47 – 29 – 12 – 27

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e teve início por volta das 21h (de Brasília). A extração das dezenas pôde ser acompanhada pelos apostadores de todo o Brasil ao vivo através do canal oficial da Caixa no YouTube.

Depois do evento, a instituição deu início ao processo de conferência das apostas. Como de praxe, a Caixa ainda irá divulgar se houve ganhador na faixa principal, além da quantidade de apostas premiadas nas demais categorias.

Créditos: Divulgação/Caixa

Como funciona a premiação da Dupla Sena?

Na Dupla Sena, ganha quem acertar os seis números sorteados em pelo menos um dos dois sorteios do concurso. A modalidade, contudo, também contempla apostas que acertam três, quatro ou cinco dezenas, em qualquer uma das extrações.

Os valores pagos em cada faixa variam conforme a quantidade de ganhadores e seguem percentuais definidos previamente pela Caixa Econômica Federal. Os vencedores têm até 90 dias, a partir da data do sorteio, para fazer o resgate do prêmio.

O que é a Dupla Sena?

Diferente de outras loterias, a Dupla Sena oferece dois sorteios em um único concurso, o que dá ao apostador duas chances de ser premiado com apenas uma aposta. A modalidade permite escolher entre 6 e 15 números, dentre os 50 disponíveis no volante.

A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,00. As jogadas podem ser feitas de forma presencial, em casas lotéricas credenciadas, e por meio digital, através do site ou aplicativo da Loterias Caixa, disponível para dispositivos Android e iOS.