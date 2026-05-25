As tensões no Oriente Médio têm causado um impacto significativo na economia do Irã, especialmente no setor de turismo. De acordo com estimativas, o país perdeu entre 34 bilhões e 56 bilhões de dólares devido à redução drástica nas reservas de voos e à queda no turismo.

A situação se agravou com as restrições impostas por países como China, Rússia e Arábia Saudita, que limitaram os voos para o Irã, resultando em cancelamentos em massa. O setor turístico iraniano enfrenta um dos seus períodos mais difíceis em décadas.

As companhias aéreas internacionais têm evitado o espaço aéreo iraniano, o que resultou na paralisação de hotéis, centros culturais e aeroportos que operam com menos da metade de sua capacidade.

O impacto logístico é evidente, com mais de 27.000 voos cancelados ou desviados, aumentando os custos operacionais das empresas aéreas devido ao consumo elevado de combustível.

Mudanças no Comportamento dos Viajantes

Os hábitos de consumo dos viajantes também mudaram drasticamente. Em 2026, os turistas já não buscam escalas convenientes na região do Golfo Pérsico, preferindo evitar aeroportos iranianos para minimizar riscos. Há uma preferência crescente por voos diretos e itinerários curtos, além de políticas de reserva que oferecem cancelamentos flexíveis.

China e Rússia, que anteriormente enviavam um fluxo constante de turistas ao Irã, praticamente fecharam suas fronteiras para viagens à região. As advertências governamentais resultaram na diminuição do turismo cultural e de lazer, enquanto o turismo religioso proveniente da Arábia Saudita e do Iraque também foi afetado.

As peregrinações e os deslocamentos transfronteiriços diminuíram, redirecionando os viajantes para destinos considerados mais seguros. Diante desse cenário desafiador, as companhias aéreas foram forçadas a criar rotas temporárias através de centros como Istambul e Barém para contornar a zona de risco.

Os preços das passagens refletem os custos operacionais elevados e as despesas de contingência. Enquanto isso, operadores locais e sites culturais no Irã tentam mitigar as perdas oferecendo experiências digitais e tours privados reduzidos.