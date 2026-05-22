A previsão do tempo para São Paulo neste final de semana indica que a cidade enfrentará chuvas intensas, especialmente durante a Virada Cultural, que ocorrerá de 23 a 24 de maio. A partir de sábado, áreas de instabilidade se deslocarão pelo estado, trazendo um aumento significativo nas condições de chuva, que pode começar já pela manhã.

Nesta sexta-feira, 22 de maio, a cidade já começou a sentir os efeitos da chuva, com expectativa de garoa ao longo do dia. As temperaturas variam entre 14º e 17º graus, resultando em um clima frio e úmido. Com a chegada do final de semana, a previsão é que a chuva se intensifique, o que pode impactar as atividades programadas para a Virada Cultural.

Os meteorologistas alertam que, no sábado, as condições climáticas devem piorar, com possibilidade de chuvas fortes ao longo do dia. A expectativa é que a precipitação se estenda até a madrugada de domingo, com períodos de chuva intensa, especialmente à tarde e no início da noite.

Impacto na Virada Cultural

A Virada Cultural, um dos eventos mais esperados da cidade, poderá ser afetada pelas condições meteorológicas adversas. O Vale do Anhangabaú, que será o palco principal do evento, pode enfrentar desafios devido à previsão de chuvas fortes, que podem causar alagamentos.

Além disso, há uma chance de raios na capital paulista, e os meteorologistas não descartam a possibilidade de granizo. Durante a madrugada de domingo, a chuva deve se tornar mais fraca, mas ainda há alta probabilidade de precipitação.

As temperaturas continuarão baixas, girando em torno de 14º a 15º graus, o que pode tornar a experiência da Virada Cultural menos agradável para os participantes. Diante das previsões, é importante que os organizadores e participantes da Virada Cultural se preparem para as condições climáticas adversas.