Nesta sexta-feira (22), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7032 da Quina. Com o acúmulo do evento anterior, a premiação chegou a quase R$ 1,3 milhão. Os ganhadores da combinação das cinco dezenas sorteadas não foram divulgados.

Confira abaixo os números sorteados no concurso 7032 da Quina de hoje:

48 – 05 – 49 – 71 – 28

A modalidade, vale destacar, distribui gratificações para os jogadores que acertarem a partir de duas das cinco dezenas sorteadas. Além do ganhador principal, estão previstos repasses a mais de um vencedor nas faixas secundárias, se for o caso.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo-SP, onde a Caixa faz os eventos de loterias. Os apostadores puderam acompanhar todo o processo da extração das dezenas em tempo, tendo em vista que a organização disponibilizou a transmissão ao vivo em seu canal oficial do YouTube.

Créditos: Divulgação/Loterias Caixa

Como funciona a Quina?

é uma das modalidades mais tradicionais das Loterias Caixa

A Quina é uma das modalidades mais tradicionais das Loterias Caixa. Ela permite que o jogador escolha entre cinco e quinze números dentre as 80 dezenas disponíveis no volante. Além do preenchimento manual, o sistema disponibiliza modalidades automáticas para facilitar o preenchimento dos jogos:

Surpresinha: o sistema escolhe os números de forma aleatória;

Teimosinha: o apostador concorre com a mesma aposta em concursos consecutivos.

As apostas podem ser feitas tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto por meio dos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

Qual é o preço da Quina?

A aposta mínima, composta por 5 números, tem o valor de R$ 3,00, enquanto que o jogo máximo, com 15 marcações, chega ao custo de R$ 9.009,0​0. Essas são as cifras das apostas praticadas atualmente com base na loja digital Loterias Caixa e podem ser alterados pela organização responsável.