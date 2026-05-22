Na noite desta sexta-feira (22), a Caixa Econômica Federal realizou o concurso 2960 da Dupla Sena. Atentos, os diversos apostadores brasileiros puderam acompanhar o sorteio promovido pela instituição financeira, que contou com prêmio de quase R$ 1,3 milhão.

Veja as dezenas sorteadas no concurso 2960:

1º sorteio: 03 – 34 – 48 – 39 – 46 – 12

2º sorteio: 47 – 16 – 34 – 21 – 43 – 41

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, e teve início por volta das 21h (de Brasília). A extração das dezenas pôde ser acompanhada pelos apostadores ao vivo através do canal oficial da Caixa no YouTube.

Após o evento, a instituição deu início ao processo de conferência das apostas. Como de praxe, a Caixa ainda irá divulgar se houve ganhador na faixa principal, além da quantidade de apostas premiadas nas demais categorias.

Créditos: Divulgação/Caixa

Como funciona a premiação?

Na Dupla Sena, o êxito consiste em acertar os seis números sorteados em pelo menos um dos dois sorteios do concurso. A modalidade, no entanto, também contempla apostas que acertam três, quatro ou cinco dezenas, em qualquer uma das extrações.

Os valores pagos em cada faixa variam de acordo com a quantidade de ganhadores e seguem percentuais definidos previamente pela Caixa Econômica Federal. Os ganhadores têm até 90 dias, a partir da data do sorteio, para fazer o resgate do prêmio.

O que é a Dupla Sena?

Diferentemente das demais loterias, a Dupla Sena oferece dois sorteios em um único concurso, o que dá ao apostador duas chances de ser premiado com apenas uma aposta. A modalidade permite escolher entre 6 e 15 números, dentre os 50 disponíveis no volante.

A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,00. As jogadas podem ser feitas tanto presencialmente, em casas lotéricas credenciadas, quanto de forma digital, por meio do site ou aplicativo da Loterias Caixa, disponível para dispositivos Android e iOS.