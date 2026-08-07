Em busca de reforços no mercado da bola, o Vasco da Gama apresentou uma proposta oficial por atacante equatoriano. Enquanto isso, o Fluminense acertou a renovação contratual de mais uma joia formada em suas categorias de base, visando a possibilidade de faturar alto lá na frente.

No Cruzmaltino, a novidade é o interesse em John Mercado, do Sparta Praha. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, a diretoria vascaína fez uma primeira oferta e recebeu uma resposta negativa. Mas as conversas entre as partes continuam e o clube carioca segue tentando a contratação do jogador de 24 anos de idade.

Já pelos lados das Laranjeiras, a boa nova diz respeito a renovação do volante Ruan Sales, de apenas 18 anos. Para garantir a permanência da promessa de Xerém por mais tempo, bem como para definir os termos de uma possível futura venda, o Tricolor estendeu o vínculo até 2029.

Ruan faz parte da lista de garotos observados atentamente pela comissão técnica do argentino Luis Zubeldía. Desde a pausa do calendário para a disputa da Copa do Mundo, ele tem treinado regularmente com o elenco profissional. Quem sabe, em breve não surja uma oportunidade para estrear pelo time de cima.

Créditos: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Vasco despachou Fluminense da Copa do Brasileira

Os rivais cariocas estiveram frente a frente recentemente nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. O Gigante da Colina levou a melhor no placar agregado dos dois jogos, se classificou para a próxima fase do torneio nacional e, consequentemente, tirou o Flu da disputa.

As equipes fizeram uma partida sem emoção na ida e empataram sem gols no Maracanã. Na volta, também no templo do futebol brasileiro, o time comandado pelo português Pedro Emanuel venceu por 3 a 1 e sacramentou a eliminatória.

Brenner, duas vezes, e Puma Rodríguez fizeram os gols do triunfo cruzmaltino, enquanto Martinelli diminuiu para o time tricolor. Agora, o Vasco aguarda o sorteio para saber quem irá enfrentar nas quartas de final do certame.