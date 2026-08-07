Desde que trocou o Palmeiras pelo Real Madrid, Endrick não teve a oportunidade de ter uma sequência e mostrar seu potencial. Enquanto isso, outros times olham com muita atenção para o atacante brasileiro e gostariam de tê-lo em seus elencos na temporada 2026/27. Ao todo, são cinco interessados nele neste momento.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, Real Sociedad, Real Betis e Villarreal buscaram informações sobre o camisa 9 nos últimos dias. Dentre as três equipes, a Sociedad seria a mais interessada. Na jornada passada, vale lembrar, a agremiação de San Juán tentou tirá-lo Santiago Bernabéu antes do empréstimo para o Lyon.

Além dos espanhóis, quem também se coloca como possível destino para o jovem 19 anos de idade é a Roma, da Itália. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, a Loba pretende avançar pela contratação propondo um empréstimo com opção de compra e uma cláusula de recompra.

Por fim, o Fenerbahçe, da Turquia, é outro que está no páreo. O Real, por sua vez, quer esperar mais um pouco antes de definir o cenário. Endrick será avaliado por José Mourinho durante a pré-temporada e só a partir daí é que uma decisão será tomada. Caberá ao português decidir se o atacante fará ou não parte dos planos.

Créditos: Instagram/Endrick

Endrick tem futuro incerto no Real Madrid

Após a confirmação da venda de Gonzalo García para o Fulham, acreditou-se que a vaga do atacante brasileiro no plantel galáctico estava garantida. Logo em seguida, porém, o Real acertou a contratação de Carlos Espí, do Levante, para repor a baixa no setor ofensivo do grupo.

Espí, portanto, é mais um concorrente de Endrick ao lugar de suplente para Kylian Mbappé, titular absoluto da posição. Além dos nomes já citados, o ataque da equipe madridista ainda conta com nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo e Brahim Díaz.