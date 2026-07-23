Ativos na janela de transferências, São Paulo e Palmeiras têm olhado não só para os possíveis reforços, mas também para os negócios que podem render boas quantias de dinheiro. Nesse sentido, os rivais paulistas encaminharam recentemente as saídas de jogadores que estavam sem espaço para continuar fazendo parte de seus elencos.

Do lado são-paulino do Choque-Rei, chegou uma proposta de compra pelo lateral-direito João Moreira vinda diretamente dos Emirados Árabes Unidos. Além dos árabes, times europeus também têm interesse no atleta, que foi liberado para encontrar um novo destino. A investida está sendo analisada pelo estafe do ala.

Já do lado alviverde do clássico, a saída diz respeito a Luighi, mais uma cria das categorias de base do clube. Sem espaço para seguir compondo o plantel comandado pelo português Abel Ferreira, o jovem atacante será cedido por empréstimo ao New York City, da Major League Soccer.

Segundo informações do repórter André Hernan, o jogador já embarcou rumo aos Estados Unidos para realizar exames médicos e assinar contrato. O empréstimo envolve o pagamento de 300 mil dólares e contempla uma opção de compra no valor de 6 milhões de dólares, com o Verdão mantendo 20% dos direitos econômicos.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

São Paulo e Palmeiras estão de olho no mercado

Além das saídas, conforme destacado anteriormente, os rivais paulistas também estão de olho no mercado da bola em busca de reforços. Ambos querem se qualificar pensando na sequência da temporada de 2026 e nos compromissos que possuem pela frente.

Atravessando um momento financeiro complicado, o SP faz movimentos mais cautelosos nesse sentido. A ideia é ir atrás de atletas que estão livres ou então tentar empréstimos.

O Palestra, por sua vez, está confortável financeiramente e com o plantel quase completo. O objetivo da diretoria é ser pontual na janela, tendo Danilo, do Botafogo, como alvo principal.