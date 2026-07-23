Os trabalhadores que planejam se aposentar pelo INSS devem ficar atentos às alterações previstas para 2027. A regra de transição por idade progressiva terá novos limites de idade mínima. A mudança faz parte do calendário criado após a Reforma da Previdência de 2019.

A partir de 2027, os homens precisarão ter 65 anos de idade para solicitar o benefício nessa modalidade. Já as mulheres deverão atingir 60 anos, além de cumprir o tempo mínimo de contribuição exigido. A regra combina idade e período de recolhimento ao INSS.

Como funciona a idade progressiva

A aposentadoria por idade progressiva foi criada como uma alternativa para trabalhadores que já contribuíam antes da reforma, mas ainda não tinham completado os requisitos antigos. Ela permite uma adaptação gradual entre o modelo anterior e as novas exigências previdenciárias.

Antes da Reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição não exigia idade mínima. Era necessário apenas cumprir o período de contribuição, sendo 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. Com a mudança, o Governo estabeleceu novas regras de transição.

Na modalidade progressiva, além do tempo de contribuição, o segurado precisa atingir uma idade mínima que aumenta seis meses a cada ano. Esse avanço começou em 2019 e seguirá até alcançar os limites definitivos. Para os homens, a progressão termina em 65 anos; para as mulheres, em 62 anos.

Créditos: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Requisitos para homens e mulheres

Em 2027, os homens precisarão reunir 65 anos de idade e pelo menos 35 anos de contribuição para solicitar a aposentadoria pela regra progressiva. Após esse período, a idade mínima masculina permanece estabilizada nesse patamar.

Para as mulheres, a exigência em 2027 será de 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. A elevação continuará acontecendo nos anos seguintes até chegar aos 62 anos, limite estabelecido pela reforma para a aposentadoria programada.