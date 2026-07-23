Ativo na janela de transferências, o Fluminense segue movimentando o noticiário do mercado da bola. Recentemente, o clube carioca acertou a saída de zagueiro para time do futebol português e, além disso, tem convivido com o assédio de equipes de fora em relação a Agustín Canobbio.

O defensor que deixou as Laranjeiras e rumou em direção a Portugal é Davi Schuindt, de 22 anos de idade. O jovem, que tinha contrato até dezembro de 2028, se transferiu para o AVS, assinando vínculo válido por quatro temporadas. O Tricolor manteve 30% de seus direitos econômicos.

Já em relação a Canobbio, o mais novo interessado em levar o uruguaio embora é o Krasnodar, da Rússia, conforme noticiou o portal ‘ge’. A agremiação do país do leste europeu sondou a situação do atacante para entender melhor as condições de negócio. Nenhuma oferta foi feita até o momento.

Peça importante do time treinado por Luis Zubeldía, o atleta vem sendo bastante visado por mercados estrangeiros desde o início do ano. No entanto, uma saída agora é vista como uma possibilidade remota. Ele não tem vontade de se transferir para o futebol russo, o que reduz bastante as chances de uma negociação prosperar.

Créditos: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE

Zagueiro se despediu do Fluminense

Por meio das redes sociais, Davi deixou uma mensagem de despedida ao Flu. Cria de Xerém, o zagueiro destacou os momentos vividos no clube, que, além da parte esportiva, o ajudou a se formar como cidadão. Ao todo, ele disputou três partidas como profissional vestindo a camisa tricolor.

“Nunca pensei que um dia chegaria o momento de me despedir de você, Fluminense . Clube que me criou, moldou meu caráter, me formou um atleta, mas acima de tudo um homem íntegro, uma pessoa de bem. Aqui cheguei há treze anos, ainda com nove, cheio de esperanças e sonhos, e graças a Deus realizei o meu sonho de criança que era me tornar um jogador de futebol profissional. Do sub-9 ao Profissional, foram títulos importantes, amizades e pessoas que jamais esquecerei. Sempre serei grato por tudo Fluminense!”, diz a publicação.