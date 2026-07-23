A principal regra para ter acesso ao Bolsa Família está relacionada à renda familiar mensal por pessoa. Famílias que possuem renda de até R$ 218 por integrante podem se enquadrar nos critérios do programa. O cálculo considera a soma dos ganhos de todos os moradores da residência dividida pelo número de integrantes.

Além do limite de renda, é necessário que a família esteja registrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O CadÚnico reúne informações sobre a situação econômica dos grupos familiares em vulnerabilidade. Esses dados são utilizados para análise e seleção dos beneficiários.

Cadastro Único é etapa obrigatória

A inscrição no CadÚnico é feita pelos municípios, geralmente nos postos de atendimento da assistência social. O cadastro reúne informações como composição familiar, renda e condições de vida. Manter os dados atualizados é importante para que a família continue sendo avaliada pelos programas sociais.

Mesmo atendendo ao critério de renda, a inclusão no Bolsa Família não acontece automaticamente. O Governo Federal realiza uma análise conforme as regras do programa e a disponibilidade orçamentária. Dessa forma, a entrada de novos beneficiários depende também dos recursos disponíveis.

O programa é uma iniciativa federal com participação dos Estados e Municípios. Sua gestão envolve diferentes áreas da administração pública, incluindo assistência social, saúde e educação. A proposta é ampliar o acesso das famílias a direitos básicos e reduzir situações de vulnerabilidade.

Créditos: Ubirajara Machado / MDS

Beneficiários precisam cumprir compromissos

Para permanecer no Bolsa Família, as famílias devem cumprir algumas condições relacionadas aos serviços públicos. Entre elas estão compromissos nas áreas de saúde e educação. Essas exigências buscam garantir que crianças, adolescentes e demais integrantes tenham acompanhamento adequado.

A renda mensal por pessoa é o principal indicador utilizado para definir quem pode participar do programa. Para calcular, basta somar todos os rendimentos da família e dividir pelo total de moradores da casa. Se o resultado for igual ou inferior a R$ 218, a família poderá ser considerada dentro do perfil de pobreza.