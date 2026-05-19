A Coca-Cola anunciou o fechamento de sua fábrica em Ventura, Califórnia, que tem mais de um século de operação. A planta, gerida pela Reyes Coca-Cola Bottling, deixará de funcionar em julho, afetando diretamente 85 trabalhadores.

Essa decisão é parte de um processo de reorganização da empresa, que busca melhorar a eficiência de suas operações. A fábrica de Ventura foi um importante pilar econômico na região durante décadas, produzindo milhares de caixas de bebidas diariamente e abastecendo o mercado local.

Este fechamento marca o fim de uma era, uma vez que a planta iniciou suas operações em 1912 e acompanhou o desenvolvimento econômico local ao longo dos anos. A decisão de fechar a fábrica está ligada a uma revisão periódica das operações da empresa, com o objetivo de consolidar atividades e sustentar o crescimento a longo prazo.

Embora o fechamento impacte 85 funcionários, a empresa afirmou que tentará reubicar uma parte do pessoal em outras instalações no sul da Califórnia. Essa abordagem faz parte de um esforço maior de reorganização que a companhia já implementou em outras fábricas da região nos últimos anos.

Tendências na indústria

O fechamento da planta de Ventura se insere em uma tendência global na indústria de bebidas, onde as empresas estão cada vez mais focadas em otimizar custos e modernizar seus sistemas de produção.

A Coca-Cola, assim como outras empresas do setor, busca concentrar suas operações em centros mais eficientes, que possam atender melhor às demandas do mercado. O fechamento definitivo da fábrica em julho não apenas marca o fim de uma etapa importante na história industrial de Ventura, mas também na presença da Coca-Cola na Califórnia.

Com mais de 100 anos de atividade, a planta deixou uma marca indelével na comunidade, e sua saída simboliza uma transição para um modelo de negócios mais focado em logística e distribuição.