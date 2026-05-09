Um dos maiores complexos portuários da América Latina, localizado no Brasil, se prepara para uma ampliação relevante após a liberação de um investimento na casa dos R$ 2 bilhões, com foco em modernizar estruturas e ampliar a capacidade de operação no litoral paulista. O projeto envolve cifras expressivas e promete mudanças importantes na logística de escoamento de produção, justamente em um momento de expansão do setor.

A iniciativa tem como protagonista a empresa chilena Arauco, que recebeu autorização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários para assumir um terminal dentro do Porto de Santos. A área específica fica na Alemoa e será destinada ao escoamento da produção de uma fábrica em construção no Mato Grosso do Sul.

Obras estruturais e investimento bilionário

O plano apresentado envolve um aporte de R$ 2 bilhões, voltado para a adaptação completa da estrutura portuária. Estão previstas intervenções importantes, como dragagem, criação de berço de atracação e construção de armazéns, além da integração com rodovias e ferrovia, algo considerado essencial para a eficiência logística.

No entanto, apesar do avanço nas autorizações, a operação ainda depende de uma etapa final, que é a assinatura do ministro Silvio Costa Filho. A expectativa é que essa formalidade seja concluída em até três meses, permitindo o avanço definitivo das obras e do planejamento operacional.

A capacidade projetada do terminal também chama atenção, com previsão de movimentar cerca de 3,55 milhões de toneladas de celulose por ano. Esse volume praticamente acompanha a produção esperada da nova fábrica, o que reforça a integração entre indústria e logística no projeto.

Conexão ferroviária e logística integrada

O investimento no porto não é uma ação isolada, justamente porque o projeto inclui também melhorias no transporte da produção até o litoral. A empresa prevê aplicar R$ 2,4 bilhões na construção de uma ferrovia de 45 quilômetros, conectando a fábrica à Malha Norte, operada pela Rumo.

Essa estrutura deve contar com locomotivas e centenas de vagões, permitindo o transporte de grandes volumes em menos viagens. As obras dessa ligação ferroviária começaram no fim do ano passado e seguem em andamento, indicando um avanço consistente do cronograma.

Até mesmo a fábrica em construção no Mato Grosso do Sul se destaca dentro desse cenário, com previsão de se tornar a maior do mundo na produção de celulose de eucalipto. A capacidade estimada é de 3,5 milhões de toneladas por ano, alinhada ao volume que será escoado pelo terminal portuário.

O investimento total nesse conjunto de iniciativas chega a US$ 4,6 bilhões, com previsão de conclusão até 2027. Esse movimento ocorre em meio a uma expansão mais ampla do setor na América Latina, com novos projetos sendo avaliados tanto no Brasil quanto em países vizinhos.

Créditos: Divulgação/Porto de Santos

Atualizações e segurança no Porto de Santos

Paralelamente às obras e investimentos, o Autoridade Portuária de Santos também vem atualizando seus protocolos internos. O órgão revisou o Plano de Contingência do Porto de Santos, conhecido como PCPS, com foco em melhorar a resposta a emergências de saúde pública.

A atualização começou no terceiro trimestre de 2025 e foi apresentada em reunião com representantes do setor portuário na quarta-feira (29). O trabalho foi realizado em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, seguindo diretrizes da resolução RDC Nº 932/2024.

O novo documento traz detalhamento maior das fases de atuação e inclui protocolos específicos para situações envolvendo doenças infectocontagiosas. A ideia é garantir respostas rápidas e coordenadas, reduzindo riscos à saúde coletiva e minimizando impactos nas operações do porto.

Segundo a APS, as mudanças buscam justamente aumentar a eficiência das ações preventivas e corretivas, alinhando o porto a padrões mais rigorosos. Esse cuidado adicional ocorre ao mesmo tempo em que o local se prepara para receber investimentos expressivos, consolidando sua importância estratégica no cenário logístico.