Enquanto o quilo do arroz no Brasil gira em torno de R$ 5 e mantém um valor semelhante ao observado em países como a China, o cenário internacional revela contrastes importantes no custo desse alimento básico. No entanto, essa diferença chama atenção justamente por envolver um dos mercados mais influentes do mundo.

É a partir desse ponto que entra o caso dos Estados Unidos, onde o mesmo quilo de arroz pode chegar a até R$ 14, evidenciando um salto considerável no preço. Até mesmo para um país com grande poder econômico, o valor elevado surpreende e levanta questionamentos sobre o custo de vida.

Inflação e acesso desigual aos alimentos

Além dos preços mais altos, milhões de americanos vivem em regiões conhecidas como desertos alimentares, onde o acesso a alimentos frescos exige longos deslocamentos de carro. No entanto, essa limitação faz com que muitas pessoas dependam de produtos ultraprocessados, que são mais fáceis de encontrar nessas áreas.

Esse cenário impacta diretamente a saúde da população, justamente porque o consumo frequente de alimentos industrializados está associado a problemas como diabetes tipo 2 e outras doenças crônicas. Até mesmo a expectativa de vida nessas regiões pode ser até cinco anos menor, refletindo os efeitos dessa dificuldade de acesso.

Mudanças na alimentação e impactos sociais

Com a dificuldade de encontrar alimentos frescos a preços acessíveis, a dieta de muitos americanos tem se tornado cada vez mais baseada em produtos ultraprocessados. No entanto, essa mudança alimentar não ocorre por escolha, mas sim por falta de alternativas viáveis em determinadas regiões.

Esse padrão de consumo acaba reforçando desigualdades sociais, justamente porque comunidades com menor acesso a mercados e feiras sofrem mais com os efeitos da má alimentação. Até mesmo políticas públicas começam a ser discutidas para tentar reduzir esse impacto, embora os desafios ainda sejam significativos.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Política e custo de vida em debate

O aumento no preço dos alimentos, incluindo itens básicos como o arroz, se tornou um tema central na política dos Estados Unidos, influenciando debates e campanhas eleitorais recentes. No entanto, a questão do custo de vida vai além da economia e passa a ser tratada como um problema social de grande escala.

Em Nova York, por exemplo, um novo prefeito surpreendeu ao propor a criação de mercados populares em terrenos públicos, com subsídios para manter preços mais baixos. Justamente essa ideia busca inspiração em modelos adotados em outros países, tentando oferecer alternativas para populações mais afetadas.

Enquanto isso, agricultores americanos também enfrentam dificuldades com o aumento dos custos de produção, especialmente com fertilizantes e combustível. Até mesmo conflitos internacionais acabam influenciando esse cenário, ao afetar rotas estratégicas como o Estreito de Ormuz e elevar ainda mais os custos.

Esse conjunto de fatores ajuda a explicar por que o arroz pode custar muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil ou na China, refletindo uma cadeia de desafios que vai da produção ao consumo. No entanto, o impacto final recai diretamente sobre a população, que precisa lidar com preços mais altos e menos acesso a alimentos de qualidade.