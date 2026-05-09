O Flamengo promete movimentar a segunda janela de transferências da temporada de 2026. Enquanto negocia a venda de um jogador que mal entrou em campo no profissional, o clube carioca também trata da possível saída de Léo Ortiz para a Espanha.

Segundo o jornalista “FlaZoeiro”, o Rubro-Negro está negociando a venda de Ryan Roberto junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A operação pode chegar a 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões). O time da Gávea é dono de 70% dos direitos do atleta, enquanto o Athletico-PR detém os outros 30%.

Ryan tem 18 anos de idade e soma apenas 33 minutos jogados no profissional – essa é a soma da minutagem de duas partidas disputadas pelo Carioca. Com contrato só até meados de 2027, o jovem meia-atacante vem recebendo diversas sondagens de agremiações do futebol europeu.

Créditos: Instagram/Léo Ortiz

Quanto a Léo Ortiz, o assédio também é grande vindo do Velho Continente. Equipes como Napoli, da Itália, e Real Betis, da Espanha, se mostram interessadas. Titular da zaga flamenguista, o jogador de 30 anos de idade pode ter nesta janela a última oportunidade de atuar em um grande centro europeu.

Flamengo quer bolada por Léo Ortiz

Vivendo uma situação confortável financeiramente, o Fla não faz a menor questão de negociar o zagueiro. Léo é visto como uma peça importante do plantel e só deverá deixar o Ninho do Urubu mediante muito dinheiro.

A diretoria rubro-negra não aceita menos de 20 milhões de euros (R$ 116 milhões, na cotação atual) para iniciar as tratativas. Essa quantia faria do defensor um dos zagueiros mais caros da história do futebol brasileiro.

Na atual temporada, Léo soma 21 jogos, um gol e uma assistência. No ano passado, foi peça fundamental nas conquistas da Copa Libertadores e do Brasileirão, que coroaram a excelente jornada da equipe comandada por Filipe Luís.