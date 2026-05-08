Uma cadeia canadense de roupas anunciou a decisão de fechar todas as suas 128 lojas em todo o Canadá. O fechamento abrange as províncias de Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Newfoundland, Nova Scotia, New Brunswick e Yukon.

Essa medida foi comunicada ao público em 8 de maio de 2026, e a empresa informou que iniciará um processo de liquidação. A empresa tomou essa decisão após uma análise cuidadosa das opções disponíveis. A Warehouse One começou os procedimentos sob a Lei de Acordo de Credores das Empresas (CCAA) em Manitoba.

Essa legislação permite que empresas insolventes com dívidas superiores a 5 milhões de dólares reestruturem suas finanças, evitando a falência. A companhia enfrentou dificuldades financeiras, o que levou à necessidade de encerrar suas operações.

Histórico da Empresa

A Warehouse One Clothing Ltd. é conhecida por suas lojas Warehouse One e Bootlegger, que oferecem jeans e roupas casuais. O Bootlegger, fundado em 1971 em Vancouver, já havia enfrentado problemas financeiros anteriormente.

Após uma venda aprovada pelo juiz da Corte Superior de Ontário, a marca foi adquirida pela Warehouse One, que tentou manter algumas lojas sob a marca Bootlegger e converter outras para a Warehouse One.

Com o fechamento, as lojas Bootlegger e Warehouse One deixarão de operar, afetando tanto os funcionários quanto os clientes. As lojas já haviam fechado algumas localizações na Grande Área de Toronto, mas ainda mantinham presença em shoppings como Georgian Mall em Barrie e The Pen Centre em St. Catharines.

Os clientes que possuem cartões-presente, produtos para troca ou devolução, bem como os participantes do programa ‘Perks’, poderão utilizá-los até 13 de maio de 2026. Após essa data, todas as vendas serão finais.