O goleiro cabo-verdiano Josimar Dias, conhecido como Vozinha, segue atraindo olhares do mercado da bola após ganhar projeção internacional durante a Copa do Mundo de 2026. De acordo com informações divulgadas pelo Bahia Notícias, o Feira Futebol Clube apresentou uma proposta para contratar o experiente arqueiro, que atualmente está livre no mercado após o encerramento de seu vínculo com o Chaves, de Portugal.

A diretoria do clube baiano acredita que Vozinha pode contribuir de maneira significativa dentro e fora das quatro linhas. Além da experiência acumulada ao longo da carreira, o goleiro tornou-se um fenômeno nas redes sociais durante o Mundial. Sua popularidade disparou ao longo da competição, fazendo com que seu perfil no Instagram saltasse de aproximadamente 50 mil seguidores para cerca de 27 milhões, transformando-o em um dos personagens mais marcantes do torneio.

Apesar do interesse do Feira FC, a negociação é considerada bastante complicada. O desempenho do veterano de 40 anos, especialmente na partida diante da Argentina pelas oitavas de final, aumentou ainda mais sua valorização no mercado internacional. Com isso, outras equipes também passaram a monitorar a situação do goleiro, tornando a disputa por sua contratação bastante concorrida.

Como seu contrato com o Chaves terminou no fim de junho, Vozinha está disponível para assinar com qualquer equipe sem a necessidade de pagamento de taxa de transferência. Essa condição aumenta o interesse de clubes que buscam reforços experientes sem grandes investimentos em direitos econômicos.

Entre os interessados, um dos nomes que mais chama atenção é o Inter Miami. Segundo publicações dos jornais Marca, da Espanha, e Record, de Portugal, a equipe norte-americana administrada por David Beckham acompanha a situação do goleiro. O clube recentemente garantiu uma vaga adicional para atletas estrangeiros em seu elenco para a temporada de 2026, fator que pode facilitar uma eventual contratação. Enquanto o futuro do arqueiro permanece indefinido, a expectativa é de que sua próxima equipe seja anunciada nas próximas semanas, diante do grande interesse despertado após a excelente campanha de Cabo Verde na Copa do Mundo.