A campanha abaixo das expectativas de alguns jogadores brasileiros na Copa do Mundo de 2026 pode acabar influenciando diretamente o mercado da bola. Sem a valorização esperada durante o torneio, atletas que despertam interesse de clubes nacionais voltam a ganhar força como possíveis reforços, especialmente para o Flamengo.

Um dos nomes que segue em evidência é o de Danilo Santos, destaque do Botafogo. Antes do Mundial, havia a expectativa de que o atacante recebesse mais oportunidades pela Seleção Brasileira, principalmente após boas atuações nos amistosos preparatórios. No entanto, o espaço reduzido ao longo da competição impediu que o jogador aumentasse seu valor de mercado da forma esperada.

Diante desse cenário, Flamengo e Palmeiras permanecem atentos à situação do atleta. As duas equipes acompanham o desempenho de Danilo há algum tempo e podem intensificar a disputa por sua contratação durante a próxima janela de transferências. O Botafogo, por sua vez, esperava que uma participação de maior destaque na Copa despertasse o interesse de clubes do exterior.

Outro jogador que saiu do Mundial sem alcançar a projeção desejada foi Luiz Henrique. Revelado pelo Botafogo e atualmente defendendo o Zenit, o atacante teve participação discreta na competição, somando apenas 28 minutos em campo. O pouco tempo de jogo acabou frustrando a expectativa de atrair propostas da Premier League, destino considerado prioritário pelo atleta.

Enquanto aguarda possíveis movimentações do mercado europeu, Luiz Henrique continua sendo observado pelo Flamengo. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é admirador do futebol do atacante e vê com bons olhos uma eventual negociação para incorporá-lo ao elenco rubro-negro nas próximas janelas de transferências.