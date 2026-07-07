Muitos brasileiros sonham com algum benefício ou até mesmo revisão do INSS. Esse cenário traz a necessidade de estar ligado nas atualizações e diversas informações que são divulgadas pelo órgão. A mais recente, diz respeito a uma ótima notícia para um grupo que está na fila de espera.

A fila de recursos pendentes no Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) apresentou uma redução nos últimos meses. De acordo com o balanço mais recente do órgão, responsável por analisar as contestações de segurados contra decisões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o estoque atual é de 221 mil processos.

O número representa uma queda de quase 15% em relação aos 259 mil recursos registrados em maio. A redução beneficia principalmente os segurados que tiveram pedidos de benefícios negados pelo INSS e decidiram contestar a decisão.

Entre os processos analisados pelo CRPS estão recursos relacionados a aposentadorias, pensões por morte, benefícios por incapacidade e outros auxílios previdenciários.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Procedimento a ser feito quando o pedido é negado

Quando o INSS nega um pedido, o segurado tem o prazo de 30 dias, a partir da data em que tomou conhecimento da decisão, para apresentar recurso.

O procedimento pode ser feito sem a obrigatoriedade de um advogado e não possui custos para o cidadão, diferente de um processo judicial. Apesar disso, o auxílio de um profissional pode ser útil para organizar documentos e fortalecer a contestação.

O recurso deve ser apresentado pelo sistema Meu INSS, disponível pelo site ou aplicativo. O segurado precisa acessar a plataforma com CPF e senha, selecionar a opção “Novo Pedido”, pesquisar por “Recurso” e escolher o benefício que deseja contestar.

Após preencher as informações solicitadas e seguir as orientações apresentadas na tela, o pedido será encaminhado ao Conselho de Recursos da Previdência Social para análise. A redução do estoque de processos representa uma tentativa de acelerar a resposta aos segurados que aguardam uma nova avaliação sobre seus benefícios.