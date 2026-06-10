O Arsenal está disposto a negociar Gabriel Jesus nesta janela de transferências. Embora não tenha colocado o atacante brasileiro no mercado, o clube inglês está aberto a tratar sobre sua saída caso uma proposta vantajosa financeiramente seja apresentada até o término do período de contratações.

De acordo com informações do Blog do Rafael Reis, do Uol, os Gunners não fazem tanta questão de manter o jogador no elenco para a próxima temporada. Uma das razões é o alto salário que ele recebe: 13,8 milhões de libras por ano, o que dá quase R$ 8 milhões por mês.

Jesus é o segundo atleta mais caro do plantel comandado por Mikel Arteta e, atualmente, a terceira opção da posição, ficando atrás de Kai Havertz e Viktor Gyökeres. Além disso, o camisa 9 caminha para o seu último ano de contrato, o que significa que poderá ficar livre no mercado da bola em breve.

Essa, portanto, seria a última oportunidade para o time do Emirates Stadium recuperar parte do investimento feito em sua contratação. Para tirá-lo do Manchester City, o atual campeão inglês desembolsou 52,2 milhões de euros (R$ 308,2 milhões).

Créditos: Instagram/Gabriel Jesus

Arsenal abre oportunidade para clubes brasileiros

Com a disponibilidade dos Gunners em negociar o atacante, uma porta se abre para os times brasileiros interessados em repatriá-lo. O Palmeiras, por exemplo, é quem mais acompanha de perto a situação do jogador revelado em suas categorias de base.

Jesus tem vontade de voltar a vestir a camisa palestrina novamente, porém não trata isso como um desejo imediato. Ele entende que ainda tem lenha para queimar nos gramados do Velho Continente antes de retornar ao Brasil.

Além do Verdão, equipes da Espanha e da Itália estão no páreo. A princípio, porém, Jesus pretende cumprir o último ano de contrato com o vice-campeão europeu.