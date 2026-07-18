Lamine Yamal vive um dos momentos mais marcantes de sua jovem carreira. Aos 19 anos, recém-completados nesta semana, o atacante espanhol chegou à final da Copa do Mundo defendendo a Espanha e consolidou seu status como uma das maiores promessas do futebol mundial. O desempenho dentro de campo também se reflete em números impressionantes fora dele.

Segundo levantamento do CIES Football Observatory, o jogador do Barcelona é atualmente o atleta mais valioso do planeta. A estimativa aponta que seus direitos esportivos estão avaliados em cerca de 358 milhões de euros, valor que ultrapassa R$ 2 bilhões na cotação atual. A marca coloca Yamal à frente de diversos astros já consagrados do futebol internacional.

O crescimento acelerado da carreira também impulsionou sua situação financeira. De acordo com informações divulgadas pelo portal especializado Celebrity Net Worth, o patrimônio líquido do espanhol é estimado em aproximadamente US$ 15 milhões, o equivalente a mais de R$ 76 milhões. O montante foi construído graças aos salários recebidos no Barcelona, premiações esportivas e acordos comerciais.

Nas temporadas de 2023/24 e 2024/25, Yamal recebia cerca de 3,3 milhões de euros por ano no clube catalão. No entanto, a renovação contratual assinada em 2025 mudou completamente seu patamar financeiro. O novo vínculo, válido até 2031, garantiu uma valorização significativa dos vencimentos do atacante.

Informações publicadas pelo The Athletic indicam que o jovem se tornou um dos atletas mais bem remunerados do elenco azul-grená. Com o cumprimento das metas estabelecidas em contrato, seus ganhos anuais podem se aproximar de 40 milhões de euros entre salários e bonificações. Isso representa cerca de R$ 233 milhões por temporada, ou aproximadamente R$ 19,4 milhões por mês.

Além dos valores recebidos no Barcelona, Yamal ainda amplia sua fortuna por meio de contratos de publicidade com grandes marcas do setor esportivo, reforçando sua posição como uma das figuras mais rentáveis e influentes da nova geração do futebol mundial.