Carlo Ancelotti segue no topo da lista dos treinadores de seleções mais bem remunerados do futebol mundial. Após a disputa da Copa do Mundo de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por ampliar o vínculo do italiano até 2030, oferecendo um reajuste salarial que reforça sua posição como um dos profissionais mais valorizados da modalidade.

Pelos termos do novo acordo, Ancelotti recebe cerca de R$ 6 milhões por mês para comandar a Seleção Brasileira. Com isso, seus ganhos anuais chegam a aproximadamente R$ 72 milhões, valor equivalente a cerca de 10 milhões de euros por temporada. Além do salário fixo, o contrato prevê bonificações expressivas. Em caso de conquista da Copa do Mundo, os incentivos financeiros podem alcançar 5 milhões de euros, aumentando ainda mais a remuneração do treinador.

Enquanto isso, a França se prepara para iniciar uma nova etapa sob o comando de Zinédine Zidane. O ex-técnico do Real Madrid está muito próximo de ser oficializado pela Federação Francesa de Futebol, que trabalha para concluir todos os detalhes do contrato antes de 21 de julho. A expectativa é de que o anúncio oficial aconteça entre quinta e sexta-feira da próxima semana.

Apesar do enorme prestígio de Zidane no futebol internacional, os valores previstos para seu contrato são significativamente inferiores aos recebidos por Ancelotti no Brasil. O acordo estabelece um salário-base de 300 mil euros mensais, cerca de R$ 1,8 milhão na cotação atual. Com o cumprimento de metas e bônus por desempenho, a remuneração poderá atingir 450 mil euros por mês, aproximadamente R$ 2,64 milhões.

A comparação evidencia uma diferença considerável entre os vencimentos dos dois treinadores. Mesmo considerando as bonificações previstas para Zidane, Ancelotti continuará recebendo mais que o dobro do valor mensal pago ao futuro comandante da seleção francesa. A discrepância reflete o investimento realizado pela CBF para manter o italiano à frente do projeto da Seleção Brasileira, enquanto a França aposta em Zidane para liderar um novo ciclo visando as próximas competições internacionais.