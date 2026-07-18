Espanha e Argentina entram em campo neste domingo para disputar a grande final da Copa do Mundo, em uma decisão que reúne dois dos maiores nomes do futebol atual: Rodri e Lionel Messi. Além do talento dentro das quatro linhas, os valores recebidos pelos craques também despertam curiosidade.

De acordo com dados divulgados pelo site especializado em salários esportivos Capology, o volante espanhol possui um dos maiores vencimentos do elenco do Manchester City. Rodri recebe aproximadamente 14,3 milhões de euros por temporada no clube inglês, valor equivalente a cerca de R$ 83,5 milhões anuais.

Na divisão mensal, o meio-campista campeão da Bola de Ouro recebe algo próximo de R$ 7 milhões por mês para defender a equipe comandada por Maresca. O contrato reflete a importância do jogador, considerado uma das peças mais fundamentais do futebol europeu nos últimos anos.

Do outro lado está Lionel Messi, que possui números ainda mais impressionantes. O craque argentino recebe cerca de 28,3 milhões de dólares por ano no Inter Miami, quantia que representa aproximadamente R$ 144,1 milhões na conversão atual.

O salário mensal do camisa 10 chega perto dos R$ 12 milhões, quase o dobro do valor recebido por Rodri no Manchester City. A comparação mostra a dimensão financeira de dois atletas que serão protagonistas na final mundial.