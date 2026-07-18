Aposentado do futebol há quase uma década, Kaká adquiriu um superapartamento, segundo informações do jornal Miami Herald. O imóvel de luxo, localizado em Miami, nos Estados Unidos, custou US$ 8,7 milhões, quantia que na cotação atual corresponde a cerca de R$ 44 milhões.

O empreendimento de 311 metros quadrados fica em Oceana Bal Harbour, um condomínio de luxo na badalada cidade da Flórida. Localizada no 14º andar do prédio à beira-mar, a unidade conta com três quartos e varanda com vista para o Oceano Atlântico e a Baía de Biscayne.

O condomínio de alto padrão conta com 24 andares e 226 residências. Por ficar em uma das regiões mais valorizadas da cidade, especialistas do setor esperavam um forte impacto causado pela Copa do Mundo de 2026, com o território estadunidense sendo uma das sedes. O resultado, no entanto, ficou abaixo do esperado.

O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira, por exemplo, conseguiu um belo desconto na compra, tendo em vista que o apartamento estava sendo anunciado por US$ 9,5 milhões (cerca de R$ 48 milhões) em janeiro. Agora, ele, que pendurou as chuteiras jogando no Orlando City, em 2017, é mais um dos milionários que residem na região.

Ex-jogadores investem pesado em imóveis nos EUA

Kaká não é a única lenda do futebol mundial que gosta de investir no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Além dele, neste ano de 2026, Ronaldo Fenômeno adquiriu uma cobertura à beira-mar em Bay Harbor Islands por US$ 8 milhões (R$ 41 milhões).

Um dos donos do Inter Miami, David Beckham é dono de uma mansão em Miami Beach avaliada em nada menos que US$ 80 milhões (R$ 411,7 milhões). Já Lionel Messi, grande nome do time presidido por Beckham, tem uma casa de US$ 10,8 milhões (R$ 55,6 milhões) em Fort Lauderdale.