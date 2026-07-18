A Red Bull vive um momento de incerteza em relação ao futuro de sua dupla de pilotos na Fórmula 1. Embora Max Verstappen tenha contrato válido até o fim de 2028, as especulações sobre uma possível saída do tetracampeão mundial continuam movimentando os bastidores da categoria. O cenário preocupa a equipe austríaca, que ainda não possui um substituto considerado natural dentro de seu programa de jovens talentos para assumir o posto de principal piloto.

Nos últimos meses, rumores apontaram um suposto interesse da escuderia em Oscar Piastri, da McLaren, em uma eventual troca envolvendo Verstappen. No entanto, representantes do piloto australiano descartaram qualquer possibilidade de negociação. Com isso, outro nome ganhou força nas conversas do paddock: Oliver Bearman, jovem britânico ligado à Ferrari e atualmente piloto da Haas.

Durante a transmissão do GP da Grã-Bretanha, o comentarista da Sky Sports David Croft afirmou que a Red Bull acompanha de perto a evolução de Bearman. Segundo ele, Laurent Mekies, atual chefe da equipe de Milton Keynes, foi responsável por levar o britânico para a Academia da Ferrari no passado, o que poderia facilitar um eventual interesse. Croft destacou ainda que, caso Bearman não encontre espaço na equipe italiana, a Red Bull poderia representar uma excelente oportunidade para sua carreira.

Apesar das especulações, Bearman tem presença assegurada na Haas para a próxima temporada. Seu caminho mais esperado seria uma promoção para a Ferrari, mas esse cenário parece distante. Charles Leclerc renovou recentemente seu vínculo de longo prazo com a equipe italiana, enquanto Lewis Hamilton também teria condições de permanecer por mais tempo por meio de uma cláusula contratual.

Enquanto isso, o futuro de Verstappen continua sendo tema constante no paddock. Informações indicam que o holandês poderia acionar uma cláusula de saída caso a Red Bull não apresente desempenho suficiente até o período das férias de agosto. Entre os possíveis destinos citados estão Mercedes, Ferrari e McLaren, embora esta última seja apontada como a alternativa mais viável.

Caso a saída de Verstappen realmente aconteça, a Red Bull enfrentaria um desafio significativo. Atualmente, Liam Lawson, Isack Hadjar, Arvid Lindblad e Nikola Tsolov fazem parte das opções ligadas ao programa da equipe, mas nenhum deles reúne a experiência necessária para assumir imediatamente a liderança de um projeto que disputa títulos mundiais. Nesse contexto, a contratação de Bearman desponta como uma alternativa capaz de unir juventude, potencial e experiência crescente na Fórmula 1.